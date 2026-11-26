Homem reage a assalto e é baleado na frente da filha
O caso aconteceu na noite dessa quarta-feira (25/11), na Zona Oeste de São Paulo; o crime foi registrado por câmeras de segurança
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FOLHAPRESS - Um homem de 37 anos reagiu a um assalto na noite dessa quarta-feira (25/11) e foi baleado pelos assaltantes na frente da filha adolescente, na Zona Oeste de São Paulo.
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O crime ocorreu na Rua do Forno, no Jardim Bom Refúgio, Região do Campo Limpo, e foi registrado por câmeras de segurança.
As imagens mostram quando pai e filha, de 16 anos, chegam em casa em uma moto e dois homens em outra motocicleta os abordam. Armados, eles anunciam o assalto, tomam a moto e um deles foge com o veículo.
O pai tenta correr atrás, mas não o alcança. No vídeo, é possível ver que o suspeito na moto e o outro, a pé, chegam a efetuar disparos.
Na sequência, o homem volta ao local do crime e empurra a moto usada pelos suspeitos no chão. Nesse momento, os criminosos retornam e entram em confronto com ele.
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Crime
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os criminosos atiraram e atingiram o pai na região do abdômen e da virilha. A adolescente não ficou ferida.
O homem foi levado ao Hospital Central Sul. Não há atualização sobre o estado de saúde dele.
Os assaltantes fugiram com a moto da vítima e abandonaram o veículo no local. O veículo tinha registro de furto e estava com a placa adulterada, de acordo com a pasta da segurança.
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A perícia foi acionada, e o caso, registrado como receptação de veículo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e tentativa de latrocínio no 89° DP (Jardim Taboão).