Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) prenderam um homem de 43 anos na tarde dessa quarta-feira (25/11). O flagrante ocorreu no Parque Chacrinha, no Bairro de Copacabana, onde o indivíduo importunava sexualmente uma adolescente de 14 anos.

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Reconhecimento do pedido de socorro

A equipe da SEOP patrulhava a Rua Guimarães Natal quando percebeu a movimentação entre os dois. Ao se aproximar do local, os agentes municipais notaram que a vítima realizava o sinal de ajuda.

O procedimento de alerta executado pela jovem envolve três etapas:

mostrar a palma da mão aberta;

dobrar o polegar para dentro;

fechar os outros dedos sobre o polegar.

Tentativa de fuga e captura

Parte da equipe iniciou atendimento direto à menina. Nesse momento, o suspeito tentou fugir a pé pela área.

A tentativa de escape terminou sem sucesso. Outros agentes da SEOP que estavam posicionados no início da trilha do Parque Chacrinha cercaram o homem e efetuaram a detenção.

Procedimentos na delegacia

Os agentes encaminharam o suspeito e a jovem de 14 anos para a 12ª DP, delegacia também sediada em Copacabana.

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A jovem compareceu à unidade para prestar depoimento sobre a abordagem sofrida. Concluída a declaração formal, agentes mulheres que atuaram na operação acompanharam a jovem até a residência dela.