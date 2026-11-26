Homem é flagrado com 70 cartões de vale-transporte e dinheiro
Operação do Segurança Presente descobre esquema de venda irregular de passagens perto da estação; suspeito foi encaminhado para a delegacia local
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Agentes do Segurança Presente apreenderam 70 cartões de vale-transporte e R$ 572,25 em dinheiro com um homem na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A ação ocorreu nessa quarta-feira (25/11), nas proximidades da estação ferroviária de Bangu.
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A abordagem aconteceu durante patrulhamento na Rua Coronel Tamarindo. Durante a revista, a equipe verificou que todos os cartões retidos estavam registrados em nome de outras pessoas.
Venda irregular de passagens
Segundo as informações apuradas, o homem mantinha um esquema próximo ao transporte ferroviário: ele pagava o acesso dos passageiros com os cartões e recolhia o valor das tarifas diretamente em dinheiro.
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A quantia de R$ 572,25 apreendida pelos agentes era fruto direto dessa negociação ilícita de viagens.
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Apresentação na delegacia
Os policiais encaminharam o suspeito e os itens recolhidos para a 34ª DP (Bangu). Na delegacia local, o caso foi registrado como crime contra a economia popular, com base no artigo 2º, inciso IX, da Lei nº 1.521/1951.