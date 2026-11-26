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O guarda civil municipal e vereador Clóvis Calixto Ferreira, de 49 anos, morreu após ser atingido por um tiro acidental em Jarinu (SP). Conforme apuração da "TV TEM", ele limpava o armamento quando disparou acidentalmente contra si mesmo.

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A trajetória profissional na corporação começou há uma década. De acordo com informações da Prefeitura de Jarinu, o servidor ingressou na Guarda Civil Municipal em fevereiro de 2014.

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Atuação na política local

Natural de Tapejara (PR), Clóvis aliou a função de guarda com a vida pública na cidade paulista. O primeiro mandato do parlamentar ocorreu entre os anos de 2017 e 2020.

O político cumpria o mandato referente à legislatura de 2025 a 2028, eleito pelo Avante. As propostas de atuação dele tinham foco em pautas voltadas à segurança pública, ao esporte e ao bem-estar da população de Jarinu.

Manifestações oficiais de pesar

A Prefeitura de Jarinu lamentou o ocorrido em comunicado oficial. "Neste momento de dor e consternação, a Administração Municipal expressa sua solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de farda, desejando força e conforto para enfrentar esta irreparável perda. Que sua trajetória de dedicação e serviço à comunidade seja sempre lembrada com respeito e gratidão", diz o texto divulgado pelo Executivo.

A Câmara Municipal de Jarinu também expressou condolências públicas direcionadas à comunidade, aos dois filhos e aos amigos do vereador.

"Neste momento de profunda tristeza, a Câmara Municipal de Jarinu solidariza-se com seus dois filhos, demais familiares, amigos, companheiros de farda da Guarda Civil Municipal, colegas de Legislativo e toda a população de Jarinu, rogando a Deus que conceda conforto, força e serenidade a todos para enfrentar esta irreparável perda", registrou o Legislativo em nota.

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As informações sobre o velório e o enterro não haviam sido divulgadas até a última atualização desta reportagem.