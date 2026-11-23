PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Um menino de 3 anos morreu após ser atingido por um tiro na cabeça durante um conflito entre grupos indígenas rivais em Charrua, no norte do Rio Grande do Sul. O caso ocorreu na madrugada de domingo (22), na Terra Indígena Ligeiro, e é investigado pela Polícia Federal.

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Segundo a corporação, a criança estava dormindo dentro de casa quando foi atingida.

"Equipes da PF foram até o local para realização de levantamento pericial e coleta de outros elementos para elucidação do caso. As investigações seguem em andamento", disse, em nota, a superintendência do órgão em Passo Fundo.

A Terra Indígena Ligeiro tem histórico de conflitos entre indígenas e foi alvo de uma operação policial em 29 de outubro. Na ocasião, foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão no local, seis em Tapejara e um na Terra Indígena Serrinha, em Ronda Alta.

Conforme a Polícia Federal, a investigação que desencadeou a Operação Diáspora começou em abril deste ano e apura casos de expulsão de famílias, confrontos armados, suspeita de tráfico de drogas, arrendamentos irregulares de áreas de plantio e extração ilegal de madeira.

Também são investigados outros casos de disparos de armas de fogo, roubos e lesões corporais.

Em março deste ano, indígenas ocuparam o ginásio de uma escola municipal e afirmaram ter sido expulsos da Terra Indígena Ligeiro sob ameaças.

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Em 2017, outro episódio de expulsão, que, segundo a PF, era relacionado à disputa pelo dinheiro do arrendamento de terras, levou mais de 400 moradores a deixar a Terra Indígena Ligeiro, que tem cerca de 4.500 hectares e abriga aproximadamente 1.400 pessoas.

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Procurada por email, a Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) não se manifestou até o fechamento deste texto.