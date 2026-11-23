O auxiliar de vídeo Gabriel Scherer, de 30 anos, que trabalhava na TV Globo em São Paulo, morreu nesta sexta-feira (20/11) em um acidente de carro no deserto do Atacama, no Chile, próximo à fronteira com a Bolívia.

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Gabriel estava de férias e realizava uma viagem em família pelo Atacama, acompanhado também pela namorada. O carro em que o grupo viajava a caminho da Bolívia acabou atingido por um caminhão.

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Segundo relatos de colegas de trabalho da emissora, o caminhão atingiu justamente o lugar onde Gabriel estava no automóvel. Ele foi levado a um hospital para atendimento, mas sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

As outras pessoas que estavam no automóvel sofreram apenas escoriações.

Repercussão entre colegas da emissora

Amigos e colegas de emissora lamentaram a morte de Gabriel e exaltaram o talento e a generosidade do profissional. A apresentadora Ana Maria Braga prestou uma homenagem ao jovem no programa “Mais Você”.

“Eu queria deixar meu carinho a um integrante da minha equipe que morreu num acidente de carro na última sexta-feira. É um garoto chamado Gabriel Scherer. Ele viajou de férias pro deserto do Atacama, no Chile, e na volta um caminhão bateu no carro que ele estava com a namorada, Letícia”, comentou Ana Maria.

O apresentador Luiz Teixeira, integrante da equipe do "ge", também usou uma participação ao vivo nesse domingo (22/11) para comentar a perda do colega de trabalho.

Luiz destacou a proximidade com Gabriel dentro e fora do ambiente profissional: "além de um excelente profissional, uma excelente pessoa, era um companheiro que eu tinha dentro e fora da emissora. Ele foi participar de um sonho do pai dele no deserto do Atacama".

O apresentador também citou a convivência entre o profissional e as pessoas próximas: "Gabriel era muito querido, não só por mim, mas pelas pessoas que trabalham com a gente na TV Globo, pelas pessoas que trabalham no esporte. Ele era muito querido pela minha família, pela minha esposa, pela minha filha, pela minha mãe, pela minha sogra".

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Ainda não há informações sobre o traslado do corpo de Gabriel para o Brasil, nem detalhes sobre velório e sepultamento.