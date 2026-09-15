Corpo de brasileira é achado em laguna de Veneza após acidente de barco
Segundo jornais locais, o corpo de Gabriella foi visto por um integrante de um barco privado na área da ilha de Campalto
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FOLHAPRESS - O corpo da brasileira Gabriella Querino, de 26 anos, foi encontrado nas águas de Veneza, na Itália, na manhã desta terça-feira (15/9). O prefeito Simone Venturini confirmou a informação.
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Gabriella estava desaparecida desde a manhã desse sábado (12/9), depois de o barco em que estava ter se envolvido em um acidente com outra embarcação. O marido, Sean Michieli, de 25, pescador italiano que conduzia o barco, foi socorrido em estado grave e teve morte cerebral decretada no domingo (13/9).
Segundo jornais locais, o corpo de Gabriella foi visto por um integrante de um barco privado na área da ilha de Campalto. As forças de ordem foram avisadas e o corpo, resgatado.
"Infelizmente foi identificado na laguna o corpo de Gabriella Querino", anunciou Venturini nas redes sociais. "Com essa descoberta se apaga, infelizmente, a última esperança e se conclui no modo mais doloroso essa tragédia, que deixou a inteira cidade em suspense", disse.
"Meu pensamento vai às famílias dos dois jovens, aos amigos, a todos os conhecidos que os queriam bem. Um agradecimento também àqueles que, sem pausa, trabalharam nas buscas nestes dias difíceis", completou.
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Acidente
O acidente ocorreu na manhã de sábado, por volta das 5h. Gabriella e Sean foram vistos deixando a ilha de Burano, onde viviam, para pescar, atividade profissional da família do italiano. Quando estavam no canal de Tessera, que leva ao Aeroporto Marco Polo, bateram em um táxi aquático, que pesa mais de 4 toneladas.
A suspeita é que o táxi estivesse em alta velocidade e a visibilidade naquela hora fosse reduzida. O taxista já foi ouvido pela polícia. O Ministério Público investiga a hipótese de homicídio náutico.
A família da brasileira, de Ribeirão Preto (SP), afirmou nas redes sociais que estava embarcando em voos para a Itália na noite de segunda-feira (14/9).
Ao jornal Corriere della Sera, a irmã Maria Eduarda disse que Gabriella vivia na Itália havia quase três anos, sendo um ano e meio com Sean.
Os dois se casaram em junho em Veneza. Em seu perfil no Facebook, ele publicou fotos do dia da cerimônia. "Nos tornamos uma única coisa e agora sou completo com a mulher dos meus sonhos, que amo loucamente, que me ama e me apoia em tudo", escreveu Sean.
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O Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou que acompanha o caso por meio do Consulado-Geral de Milão, que está em contato com a família de Gabriella e com as autoridades italianas.