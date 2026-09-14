Brasileira desaparece em Veneza após acidente entre embarcações

MILÃO, ITÁLIA (FOLHAPRESS) - A brasileira Gabriella Querino, de 26 anos, está desaparecida desde a manhã de sábado (12/9) após o barco em que estava ter se envolvido em um acidente com outra embarcação, em Veneza.

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O marido dela, Sean Michieli, de 25, pescador italiano que conduzia o barco, foi socorrido em estado grave e teve morte cerebral decretada no domingo (13/9).

O acidente

Segundo informações da imprensa italiana, o casal foi visto deixando a Ilha de Burano, onde vivia, por volta das 5h. Eles teriam saído para pescar. Quando o barco do casal estava no Canal de Tessera, que leva ao Aeroporto Marco Polo, foi atingido por um táxi aquático, que pesa mais de quatro toneladas.

A suspeita é que o táxi estivesse em alta velocidade e que a visibilidade naquela hora fosse reduzida. O taxista já foi ouvido pela polícia. O Ministério Público investiga a hipótese de homicídio náutico.

Sean foi resgatado com vida e levado ao hospital. As buscas por Gabriella continuam a ser feitas.

Ainda não foram localizadas imagens que comprovem que ela estava no barco, que afundou. No domingo, no entanto, uma bolsa com documentos e objetos que seriam da brasileira foi localizada na água, em local próximo ao acidente.

Buscas em canal movimentado

Nesta segunda-feira (14/9), além de mergulhadores, bombeiros em motos aquáticas, policiais e um helicóptero trabalhavam nas buscas. A circulação de embarcações no Canal de Tessera, movimentado pelo vaivém do aeroporto, chegou a ser interrompida.

O caso tem sido acompanhado pela imprensa nacional e autoridades italianas.

"É uma tragédia que nos atinge profundamente e que torna mais agoniante a espera por notícias sobre Gabriella. Não perdemos a esperança e continuamos a confiar no trabalho incessante daqueles que a estão procurando", disse em nota o prefeito Simone Venturini.

"Continuam sem pausa as buscas por Gabriella Querino", disse o governador do Vêneto, Luca Zaia. "Uma tragédia imensa para uma família que estava apenas começando a construir o próprio futuro", escreveu ele nas redes sociais.

Relação e casamento

Gabriella e Sean se casaram em junho deste ano em Veneza. Em seu perfil no Facebook, ele publicou fotos do dia da cerimônia. "Nos tornamos uma única coisa e agora sou completo com a mulher dos meus sonhos, que amo loucamente, que me ama e me apoia em tudo", escreveu Sean.

A família de Sean disse que Gabriella costumava acompanhá-lo nas saídas para pescar.

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O Ministério das Relações Exteriores afirmou que acompanha o caso por meio do Consulado-Geral de Milão, que está em contato com a família de Gabriella e com as autoridades italianas.