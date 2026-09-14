Aerporto da Sicília fecha por atividade do vulcão Etna

O aeroporto de Catania, na Sicília, foi fechado temporariamente nesta segunda-feira (14) devido à atividade do vulcão Etna, situado perto da cidade, que está emitindo nuvens de cinzas.

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"As chegadas a partidas do aeroporto de Catania estão suspensas", informou o aeroporto em nota publicada em sua página na internet.

O aeroporto, que recebe habitualmente cerca de 12 milhões de passageiros ao ano, já tinha sido fechado durante uma semana em agosto, em plena temporada de verão.

Na Itália há pedidos para reivindicar o fechamento deste aeroporto e a ampliação de outros na Sicília.

A erupção de agosto atraiu uma multidão de visitantes ao Etna, onde foi possível observar de perto emissões espetaculares de lava.

Com 3.324 metros de altitude, ou Etna é o vulcão ativo más alto da Europa e frequentemente entra em erupção.

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