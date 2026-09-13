México relata incêndio em centro de detenção de migrantes perto da fronteira com EUA

O governo do México informou neste domingo (13) que um incêndio, sem registro de feridos, atingiu um centro de detenção de migrantes próximo à fronteira com os Estados Unidos, região onde um incêndio semelhante matou 40 estrangeiros em 2023.

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Em 27 de março de 2023, um incêndio matou 40 migrantes e feriu dezenas de outras pessoas em um centro de detenção para estrangeiros em situação irregular na cidade fronteiriça de Ciudad Juárez, um dos principais pontos de passagem rumo aos Estados Unidos.

O incidente registrado neste domingo ocorreu por volta da meia-noite de sábado em um centro de detenção localizado na cidade de Janos, no estado de Chihuahua, a cerca de três horas de Ciudad Juárez.

“O incidente pode ter sido provocado por atos de vandalismo contra um aparelho de ar-condicionado”, informou preliminarmente o Instituto Nacional de Migração (INM).

O órgão acrescentou, em comunicado, que os 33 estrangeiros que estavam alojados na ala masculina foram transferidos temporariamente para outras áreas da instalação “em condições seguras”.

O México é um importante país de trânsito para milhares de migrantes, principalmente da América Central, que todos os anos tentam chegar aos Estados Unidos.

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