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RIO DE JANEIRO

Idosa perde R$ 60 mil em ‘golpe do bilhete premiado’

Vítima sacou a quantia após promessa de divisão de prêmio milionário; trio foi localizado pela polícia

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Eduarda Soares - Rádio Tupi
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Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
15/09/2026 09:39

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Mulher transferiu R$ 60 mil para o grupo sob a promessa de uma recompensa milionária
Mulher transferiu R$ 60 mil para o grupo sob a promessa de uma recompensa milionária crédito: Reprodução

Três pessoas foram detidas em flagrante pela Polícia Civil após aplicarem o golpe do bilhete premiado contra uma idosa na Zona Sul do Rio de Janeiro. O prejuízo da vítima chegou a R$ 60 mil, valor transferido para o grupo sob a promessa de uma recompensa milionária.

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Os suspeitos acabaram liberados para responder ao processo em liberdade após o pagamento de fiança. A investigação, conduzida pela 15ª DP (Gávea), aponta que um quarto envolvido conseguiu escapar durante a ação policial ocorrida nesta segunda-feira.


Abordagem e transferência bancária na Zona Sul


O crime teve início no começo do mês, quando a idosa foi interceptada por um casal enquanto andava pela Gávea. Os golpistas relataram possuir um bilhete com prêmio de R$ 10 milhões, mas alegaram impedimentos religiosos para retirar o montante e ofereceram a venda do papel.



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A vítima relatou aos investigadores ter aceitado "comprar o prêmio" após a abordagem. Em seguida, ela foi levada em um carro até uma agência bancária em Copacabana, onde concluiu a transferência bancária para os criminosos.


Monitoramento e interceptação em Copacabana


Após o registro da ocorrência, os agentes analisaram imagens de câmeras de segurança para identificar o veículo utilizado pelos suspeitos. O monitoramento contou com o suporte dos sistemas Civitas e Gabriel Imagens, que dispararam um alerta quando o carro voltou a circular pela região.



Uma equipe policial montou um cerco e conseguiu interceptar o automóvel novamente em Copacabana. Dentro do veículo, foram encontrados diversos bilhetes de loteria e cadernos com anotações que, segundo a polícia, comprovam a rotina de golpes praticada pelo grupo.

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O trio foi autuado por associação criminosa. De acordo com a 15ª DP, as investigações continuam para localizar o quarto integrante da quadrilha que fugiu no momento da abordagem.


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