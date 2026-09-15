Idosa perde R$ 60 mil em ‘golpe do bilhete premiado’

Três pessoas foram detidas em flagrante pela Polícia Civil após aplicarem o golpe do bilhete premiado contra uma idosa na Zona Sul do Rio de Janeiro. O prejuízo da vítima chegou a R$ 60 mil, valor transferido para o grupo sob a promessa de uma recompensa milionária.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os suspeitos acabaram liberados para responder ao processo em liberdade após o pagamento de fiança. A investigação, conduzida pela 15ª DP (Gávea), aponta que um quarto envolvido conseguiu escapar durante a ação policial ocorrida nesta segunda-feira.

Abordagem e transferência bancária na Zona Sul

O crime teve início no começo do mês, quando a idosa foi interceptada por um casal enquanto andava pela Gávea. Os golpistas relataram possuir um bilhete com prêmio de R$ 10 milhões, mas alegaram impedimentos religiosos para retirar o montante e ofereceram a venda do papel.

A vítima relatou aos investigadores ter aceitado "comprar o prêmio" após a abordagem. Em seguida, ela foi levada em um carro até uma agência bancária em Copacabana, onde concluiu a transferência bancária para os criminosos.

Monitoramento e interceptação em Copacabana

Após o registro da ocorrência, os agentes analisaram imagens de câmeras de segurança para identificar o veículo utilizado pelos suspeitos. O monitoramento contou com o suporte dos sistemas Civitas e Gabriel Imagens, que dispararam um alerta quando o carro voltou a circular pela região.

Uma equipe policial montou um cerco e conseguiu interceptar o automóvel novamente em Copacabana. Dentro do veículo, foram encontrados diversos bilhetes de loteria e cadernos com anotações que, segundo a polícia, comprovam a rotina de golpes praticada pelo grupo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O trio foi autuado por associação criminosa. De acordo com a 15ª DP, as investigações continuam para localizar o quarto integrante da quadrilha que fugiu no momento da abordagem.