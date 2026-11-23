Em um conjunto isolado de rochedos no Atlântico equatorial, pesquisadores brasileiros se revezam periodicamente para manter habitada uma das áreas mais inóspitas do planeta. O esforço contínuo no Arquipélago de São Pedro e São Paulo, com ocupação mantida desde 1996 e estação científica inaugurada em 1998, visa proteger os direitos soberanos do país sobre cerca de 450 mil quilômetros quadrados de oceano.

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Situado a cerca de 1.100 quilômetros da costa de Natal, o arquipélago reúne um conjunto de ilhotas e rochedos desprovidos de vegetação, solo fértil ou fontes de água potável. A maior formação emersa no conjunto, a Ilha Belmonte, possui dimensões reduzidas de aproximadamente 100 metros de extensão por 60 metros de largura. É nela que fica a estação científica.

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Direito internacional e soberania oceânica

A presença humana contínua responde a critérios estabelecidos pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, assinada em 1982. Conforme o tratado internacional, formações insulares capazes de sustentar habitação estável garantem ao país costeiro uma Zona Econômica Exclusiva de até 200 milhas marítimas, o equivalente a cerca de 370 quilômetros ao redor de seu território. Desde 2004, o mar ao redor das ilhas integra oficialmente a Zona Econômica Exclusiva brasileira.

O domínio sobre as águas adjacentes assegura direitos de exploração econômica sustentável de recursos vivos e não vivos, incluindo a captura de peixes de elevado valor comercial, como a albacora, atividade que mobiliza frotas pesqueiras a partir do Nordeste.

A sobrevivência dos ocupantes exige sistemas autônomos, como usinas solares e dessalinizadores para captação de água doce, além de embarcações de apoio logístico que partem do continente com escalas de abastecimento para manter a permanência estratégica do Brasil no local.

Isolamento e riscos geológicos no manto da Terra

A formação geológica do arquipélago resulta de um processo singular. O afastamento entre as placas tectônicas da América do Sul e da África expôs rochas provenientes do manto terrestre acima do nível do mar. A elevação que emerge do assoalho oceânico atinge quase 4 mil metros de altitude, deixando menos de 20 metros visíveis na superfície.

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A proximidade com falhas ativas submete a região a tremores recorrentes. Em 2006, um terremoto na área gerou ondas que inundaram a ilha danificaram severamente as instalações científicas, fazendo com que os pesquisadores tivessem que se refugiar no farol. Diante do impacto, uma nova estação de pesquisa foi erguida entre 2007 e 2008 para viabilizar o retorno seguro dos projetos científicos.