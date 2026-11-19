Tenerife vai além das praias de areia negra: entre o vulcão Teide e a região de Anaga, a ilha revela paisagens e vilarejos que merecem entrar no roteiro
Descubra como planejar seus dias entre piscinas naturais e trilhas no Teide: veja dicas práticas sobre clima, transporte e onde se hospedar na ilha
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Tenerife, a maior ilha do arquipélago das Canárias, reúne praias vulcânicas, centros coloniais e montanhas no Oceano Atlântico. O território espanhol apresenta duas realidades climáticas distintas: a costa sul se destaca por dias secos e ensolarados, enquanto o norte concentra vegetação densa, florestas e cidades históricas.
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No centro da ilha, o Parque Nacional do Teide abriga o ponto mais alto da Espanha, com 3.718 metros de altitude. O local exibe crateras, campos de lava e formações rochosas como os Roques de García. O teleférico transporta passageiros de 2.356 metros até a estação La Rambleta, a 3.555 metros. A caminhada até o cume exige autorização reservada pela plataforma Tenerife ON.
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Ao norte, o Parque Rural de Anaga preserva a floresta de laurisilva e disponibiliza trilhas a partir do Mirador Cruz del Carmen, como o Sendero de los Sentidos. Na mesma região, a Playa de Benijo reúne areia escura vulcânica diante dos Roques de Anaga. O centro histórico de Garachico abriga o Castillo de San Miguel e as piscinas de El Caletón, esculpidas por lava.
San Cristóbal de La Laguna preserva a arquitetura colonial reconhecida pela Unesco. Na capital, Santa Cruz de Tenerife, destacam-se o Auditório de Tenerife Adán Martín, concebido por Santiago Calatrava, o Mercado de Nuestra Señora de África e a protegida Playa de Las Teresitas. Na costa oeste, as falésias de Los Gigantes erguem paredões sobre o oceano para passeios de barco com observação de cetáceos.
Organização da rota e dicas práticas
Para planejar a viagem pela ilha, considere os seguintes pontos essenciais:
hospedagem: o sul concentra resorts em Costa Adeje e Los Cristianos, enquanto o norte reúne opções históricas em Puerto de la Cruz e La Laguna.
transporte: o carro alugado atende rotas montanhosas como Masca e Anaga pelas rodovias TF-1 e TF-5, enquanto os ônibus da TITSA conectam aeroportos e cidades.
clima: a temperatura média em dezembro gira em torno de 19 °C no litoral, permitindo banho de mar, enquanto o Teide pode apresentar neve e marcas negativas.
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culinária tradicional: restaurantes e guachinches servem papas arrugadas (batatas enrugadas) com molho mojo vermelho ou verde, peixes grelhados, queijo de cabra, gofio e vinhos locais.