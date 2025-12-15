Assine
O que fazer em Cádiz: roteiro de 3 dias pela cidade mais antiga da Europa

Localizada na costa da Andaluzia, a cidade espanhola é um tesouro de história e praias; veja um guia completo para aproveitar sua viagem ao máximo

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
15/12/2025 14:37

A imponente Catedral de Cádiz e a muralha costeira, destaques do centro histórico da cidade espanhola. crédito: Photo by Antonio Garcia Prats: https://www.pexels.com/photo/cadiz-cathedral-near-ocean-shore-17057568/

Considerada a cidade mais antiga da Europa Ocidental, Cádiz é um tesouro na costa da Andaluzia, na Espanha. Fundada pelos fenícios há mais de 3.000 anos, o destino combina praias de areia dourada, um centro histórico vibrante e uma gastronomia rica em frutos do mar. Para quem busca uma imersão completa, um roteiro de três dias é ideal para explorar seus principais encantos sem correria.

Dia 1: imersão no centro histórico

Comece sua jornada pelo Casco Antiguo, o coração de Cádiz. Perca-se por suas ruas estreitas e praças ensolaradas, como a Plaza de las Flores. A imponente Catedral de Cádiz, com sua cúpula dourada, é uma parada obrigatória. Suba na Torre de Poniente para ter uma vista panorâmica da cidade e do oceano Atlântico.

À tarde, visite a Torre Tavira, o ponto mais alto da cidade antiga. Sua câmera obscura oferece uma perspectiva única e em tempo real de Cádiz. Em seguida, explore o Mercado Central, um espaço vibrante onde é possível provar peixes frescos, tapas e sentir o pulso da vida local. Encerre o dia com uma caminhada pelo Campo del Sur ao pôr do sol, apreciando a muralha que protege a cidade.

Dia 2: praias e fortalezas

Reserve a manhã para relaxar na Playa de La Caleta, a praia mais icônica de Cádiz, situada entre os castelos de San Sebastián e Santa Catalina. Sua beleza cênica e águas calmas a tornam perfeita para um mergulho.

Após o almoço, explore uma das fortalezas. O Castillo de Santa Catalina oferece vistas espetaculares da praia e abriga exposições de arte. Já o Castillo de San Sebastián, acessível por um longo caminho de pedra sobre o mar, proporciona uma experiência mais dramática. À noite, mergulhe na cultura andaluza assistindo a um show de flamenco no bairro El Pópulo.

Dia 3: natureza e despedida

O terceiro dia pode começar com um passeio tranquilo pelo Parque Genovés, um exuberante jardim botânico à beira-mar. Suas árvores de espécies variadas, pequenas grutas e uma cascata criam um oásis de tranquilidade. É o lugar perfeito para uma caminhada matinal antes de continuar a exploração.

À tarde, o Museo de Cádiz é uma excelente opção para conhecer a fundo a rica história da região, com destaque para seus sarcófagos fenícios e obras de arte romana. Para encerrar a viagem, caminhe pelo bairro de La Viña, a alma de Cádiz, conhecido por seus bares de tapas e atmosfera animada, ideais para uma refeição de despedida.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

