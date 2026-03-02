Parque Nacional de Aparados da Serra: belezas, trilhas e como chegar

Localizado entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, o Parque Nacional de Aparados da Serra é um dos principais destinos de ecoturismo do Sul do Brasil. Conhecido pelos cânions de grandes paredões, trilhas bem demarcadas e mirantes naturais, o parque recebe visitantes interessados em contato com a natureza, caminhadas e observação de paisagens. A área protegida preserva um importante remanescente de Mata Atlântica e campos de altitude.

O parque está inserido na região dos Campos de Cima da Serra, com acesso principalmente pelos municípios de Cambará do Sul (RS) e Praia Grande (SC). A combinação de clima mais frio, neblina frequente e grandes fendas na escarpa da serra cria cenários que se tornaram referência em roteiros de aventura. As atrações principais se concentram nos cânions e nas trilhas que contornam ou acompanham essas formações.

Quais são as principais atrações de Aparados da Serra?

Entre as atrações mais conhecidas do Parque Nacional de Aparados da Serra, o Cânion Itaimbezinho é o destaque. Trata-se de um dos cânions mais famosos do país, com paredões que chegam a mais de 700 metros de altura em alguns pontos e cerca de 5,8 km de extensão. A partir dele, partem trilhas estruturadas que permitem diferentes formas de contemplação da paisagem, sem necessidade de equipamentos técnicos de escalada.

No Itaimbezinho, duas trilhas oficiais se destacam:

Trilha do Vértice : percurso curto, sinalizado, que leva a mirantes na borda do cânion, possibilitando a observação dos paredões, da vegetação de campos e das quedas dágua, como a Cascata das Andorinhas.

: percurso curto, sinalizado, que leva a mirantes na borda do cânion, possibilitando a observação dos paredões, da vegetação de campos e das quedas dágua, como a Cascata das Andorinhas. Trilha do Cotovelo: caminhada um pouco mais longa, realizada sobre estradinha de terra e caminho plano, conduzindo a um ponto onde o cânion faz uma curva marcante, permitindo visão panorâmica do vale.

Na região de entorno, fora dos limites imediatos de Aparados da Serra, mas geralmente incluída no mesmo roteiro, está o Cânion Fortaleza, já dentro do Parque Nacional da Serra Geral. Muitos visitantes planejam conhecer Itaimbezinho e Fortaleza na mesma viagem, intercalando as trilhas de borda, mirantes e, em períodos permitidos, atividades guiadas de observação de fauna e flora.

Trilhas como a do Vértice e do Cotovelo oferecem diferentes formas de explorar o parque, desde mirantes panorâmicos até percursos mais longos que acompanham as curvas do cânion – Wikimedia Commons/ DiegoArelano

Onde fica o Parque Nacional de Aparados da Serra?

O Parque Nacional de Aparados da Serra está situado na fronteira entre o nordeste do Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina. A principal base de acesso pelo lado gaúcho é o município de Cambará do Sul, a cerca de 18 km da entrada do parque por estradas de terra em boas condições na maior parte do ano. Pelo lado catarinense, a cidade de referência é Praia Grande, conhecida como Capital dos Cânions.

Administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o parque tem regras específicas de visitação, horários de funcionamento e áreas delimitadas para circulação. As informações oficiais costumam ser atualizadas periodicamente, indicando eventuais interdições de trilhas por questões climáticas ou de manutenção. A altitude elevada e a proximidade do oceano fazem com que as condições de tempo mudem com rapidez, o que influencia a qualidade da visibilidade nos mirantes.

A região é acessível por rodovias estaduais que conectam Cambará do Sul a cidades maiores, como São Francisco de Paula, Gramado e Caxias do Sul, além de ligações com a Serra do Rio do Rastro e o litoral catarinense quando o acesso é planejado a partir de Santa Catarina.

Como chegar ao Parque Nacional de Aparados da Serra?

O acesso ao Parque Nacional de Aparados da Serra costuma ser feito a partir de dois grandes centros urbanos: Florianópolis, capital de Santa Catarina, e Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. A partir dessas cidades, o deslocamento terrestre segue por rodovias federais e estaduais até os municípios de referência.

Em relação às distâncias aproximadas por rodovia em 2026:

De Porto Alegre a Cambará do Sul : cerca de 190 a 210 km, dependendo do trajeto escolhido. O percurso costuma levar entre 3 e 4 horas de carro, passando, em geral, por Taquara e São Francisco de Paula.

: cerca de 190 a 210 km, dependendo do trajeto escolhido. O percurso costuma levar entre 3 e 4 horas de carro, passando, em geral, por Taquara e São Francisco de Paula. De Florianópolis a Praia Grande: aproximadamente 280 a 300 km, com tempo médio de viagem entre 4 e 5 horas, via BR-101 e acessos municipais.

A partir de Cambará do Sul, a entrada do Itaimbezinho fica, em média, a 18 km por estrada de chão. De Praia Grande, os acessos aos cânions pela parte baixa geralmente são mais utilizados para passeios em veículos 4×4, cavalgadas ou trilhas guiadas, muitas vezes envolvendo áreas privadas no entorno do parque.

Acesso ao parque é feito principalmente por Cambará do Sul (RS) e Praia Grande (SC), cidades que servem como base para visitar os cânions e trilhas da região – Wikimedia Commons/Germano Roberto Schüür

Melhores dicas para planejar a visita a Aparados da Serra

Ao organizar uma viagem ao Parque Nacional de Aparados da Serra, algumas orientações práticas ajudam a tornar a experiência mais tranquila. O clima é um dos principais pontos de atenção: mesmo em meses mais quentes, o vento frio e a neblina são comuns na borda dos cânions, o que torna recomendável levar agasalho e capa de chuva leve.

Entre as recomendações mais citadas estão:

Verificar horários de funcionamento do parque e regras de visitação no site oficial ou com o ICMBio antes do deslocamento. Planejar o transporte, seja com carro próprio, transfer contratado ou excursão, considerando o trecho de estrada de chão até a entrada do parque. Levar água e lanches simples, já que a oferta de serviços na área interna é limitada. Usar calçado adequado, como tênis ou bota para caminhada, por causa de trechos úmidos e irregulares nas trilhas. Respeitar a sinalização e as áreas delimitadas, evitando aproximação excessiva das bordas dos cânions.

Para quem parte de Florianópolis ou Porto Alegre, costuma ser comum combinar a visita ao Parque Nacional de Aparados da Serra com outros destinos da região serrana ou do litoral, distribuindo a estadia entre Cambará do Sul, Praia Grande e cidades turísticas próximas. Dessa forma, o visitante tem acesso às principais trilhas, mirantes e cânions, aproveitando ao máximo as paisagens características dos Campos de Cima da Serra.