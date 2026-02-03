Roteiro na Costa Rica: 7 dias entre vulcões, praias e florestas

Planejar uma viagem de sete dias pela Costa Rica pode parecer um desafio, mas é a porta de entrada para um dos destinos de ecoturismo mais ricos do mundo. O país, famoso pelo lema “Pura Vida”, consegue unir aventura e relaxamento em um território compacto. Este roteiro prático foca em três pilares da natureza costarriquenha: vulcões imponentes, florestas nubladas e as praias do Pacífico.

Antes de arrumar as malas, é importante ter uma ideia dos custos. O gasto médio diário fica entre US$ 100 e US$ 150 por pessoa, incluindo hospedagem, alimentação e passeios. Embora a moeda local seja o Colón Costarriquenho, o dólar americano é amplamente aceito. A melhor época para visitar é durante a estação seca, que vai de dezembro a abril.

Roteiro de 7 dias pela Costa Rica

Dias 1 e 2: La Fortuna e o Vulcão Arenal

A jornada começa na região do imponente Vulcão Arenal. As principais atividades incluem caminhadas pelas trilhas do Parque Nacional e um mergulho relaxante nas águas termais que brotam na área, aquecidas pela atividade vulcânica. A pequena cidade de La Fortuna serve como base, com boa estrutura de hotéis e restaurantes.

Dias 3 e 4: Explorando a floresta nublada de Monteverde

De La Fortuna, o trajeto de carro ou com o sistema de barco-táxi-barco leva a Monteverde, famosa por sua floresta nublada. Aqui, a experiência principal é caminhar pelas pontes suspensas que cortam a copa das árvores e se aventurar nos circuitos de tirolesa, que oferecem uma vista única do ecossistema local.

Dias 5, 6 e 7: Sol e vida selvagem em Manuel Antonio

A última parada é na costa do Pacífico, no Parque Nacional Manuel Antonio. O local combina praias de areia branca com uma floresta tropical onde é fácil avistar preguiças, macacos e diversas aves. Os últimos dias são ideais para aproveitar o sol, explorar as trilhas do parque e descansar antes de retornar.

Dicas práticas para a viagem

Transporte: alugar um carro 4x4 oferece mais liberdade para explorar o país, cujas estradas podem ser desafiadoras.

Hospedagem: reserve com antecedência, principalmente na alta temporada. O país oferece desde albergues a luxuosos eco-lodges.

O que levar: inclua na mala repelente, protetor solar, capa de chuva, roupas leves e calçados confortáveis para caminhada.

