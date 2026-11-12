Sete horas para arrumar as malas: moradores de navio-residência são deixados no Camboja, e a embarcação acaba retida por ordem judicial
Embarcação que prometia moradia em alto-mar teve atividades suspensas por altos custos; entenda a reviravolta jurídica que surpreendeu moradores
compartilhe
O Villa Vie Odyssey, um navio de cruzeiro em que as pessoas moram a bordo, está retido em Singapura desde segunda-feira (9) por ordem da Justiça. A embarcação tinha acabado de chegar ao país quando foi apreendida pelas autoridades locais. Pouco antes, a empresa responsável havia encerrado as viagens de forma repentina e obrigado mais de 200 passageiros a desembarcar no Camboja.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A Autoridade Marítima e Portuária de Singapura confirmou a apreensão. Em nota, o órgão informou que “a embarcação foi detida em cumprimento a uma ordem judicial”. Segundo o comunicado, não há mais passageiros a bordo, apenas tripulantes, que estão bem e recebem assistência paga pelos credores da empresa.
Leia Mais
Naufrágio de navio vietnamita no Mar da China Meridional deixa 17 desaparecidos
As autoridades de Singapura não explicaram o motivo exato da medida. Mikael Petterson, fundador e presidente executivo da Villa Vie Residences, dona do navio, disse à CBS News que, depois da polêmica, os credores assumiram o controle da operação.
Por que a empresa interrompeu as viagens
Antes da apreensão, a Villa Vie Residences, que tem sede nos Estados Unidos, suspendeu os cruzeiros e mandou os clientes deixarem o navio em Sihanoukville, cidade portuária do Camboja. A justificativa foi o aumento no preço dos combustíveis, provocado pela guerra no Irã e pelo fechamento do Estreito de Hormuz. Segundo a empresa, com esse aumento ficou caro demais continuar navegando.
Os números apresentados pela própria companhia mostram o tamanho da alta. O gasto mensal com combustível por cabine, que antes era de cerca de US$ 1.800 (aproximadamente R$ 10 mil), passou a ser estimado entre US$ 6.000 (R$ 33 mil) e US$ 8.000 (R$ 44 mil) nos trechos pela Ásia.
Moradores tiveram sete horas para deixar o navio
O Villa Vie Odyssey funcionava como uma espécie de condomínio flutuante. Os clientes podiam alugar ou comprar uma residência a bordo para passar longas temporadas ou até para morar definitivamente. O projeto era vendido como uma forma acessível de dar a volta ao mundo ou de garantir moradia para o resto da vida, e atraiu pessoas que investiram dezenas de milhares de dólares para viver no navio.
Quando receberam a ordem de saída no porto cambojano, os moradores tiveram apenas sete horas para fazer as malas. Alguns compraram passagens de avião para deixar o país, enquanto outros continuaram em Sihanoukville.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
De acordo com os residentes, a Villa Vie Residences não ofereceu nenhum tipo de apoio às pessoas retiradas da embarcação. Eles afirmam que a empresa não fez “absolutamente nada para ajudar”.