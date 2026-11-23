SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O CJF (Conselho da Justiça Federal) liberou R$ 2,8 bilhões para pagar os atrasados a aposentados, pensionistas e demais beneficiários que derrotaram o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) na Justiça, em ações de revisão ou concessão de benefícios previdenciários ou assistenciais.



Fique por dentro das notícias que importam para você!

O valor vai pagar as RPVs (Requisições de Pequeno Valor), de até 60 salários mínimos, o que dá R$ 97.260 hoje, de 179 mil beneficiários que ganharam 129,1 mil processos. Para receber, é preciso que a ordem de pagamento do juiz tenha sido dada em algum dia do mês de outubro.



Atrasados do INSS são valores retroativos referentes a ações de concessão ou revisão de benefícios como aposentadoria, pensão, auxílios e BPC (Benefício de Prestação Continuada).



Ao todo, o CJF liberou aos TRFs (Tribunais Regionais Federais) R$ 3,4 bilhões para pagar RPVs previdenciárias e não previdenciárias, o que envolve outros processos alimentares, como salários de servidores e diferenças salariais não pagas, por exemplo. Serão beneficiados 293,6 mil cidadãos que venceram 229,7 mil ações.



Pela regra legal, RPVs são quitadas em até dois meses após a ordem para pagar.



Para consultar os detalhes sobre o atrasado, o beneficiário deve acessar o site do tribunal responsável pela ação. Também é possível contatar o advogado da causa, que detém informações sobre o processo. O dinheiro é depositado em contas abertas em nome do segurado ou seu advogado na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil.



Os atrasados são pagos após a conclusão do processo e a expedição da requisição de pagamento pela Justiça. Os atrasados são pagos apenas a quem ganhou a ação judicial contra o instituto, sem haver nenhuma possibilidade de recurso. Isso ocorre após uma etapa processual chamada de trânsito em julgado.

Como sei em que data vou receber

A data de pagamento dos atrasados depende de quando o juiz mandou o INSS quitar a dívida e do valor do atrasado. Nos lotes mensais são pagos atrasados de até 60 salários mínimos. Valores que superam esse teto são pagos via precatórios, pagos apenas uma vez por ano.

Qual a diferença entre RPVS e Precatórios?

O precatório, assim como a RPV, é ordem da Justiça para que órgão público pague dívida de ação sem possibilidade de recurso (trânsito em julgado). Precatórios abrangem, por exemplo, revisões salariais, aposentadorias e devolução de impostos, assim como as RPVs.



A diferença entre as RPVs e os precatórios é o valor e o prazo de pagamento. Precatórios são dívidas maiores do que 60 salários mínimos, pagas uma vez no ano. A emissão desse tipo de retroativo deu um salto nos últimos anos, segundo relatório do IFI (Instituição Fiscal Independente), acendendo alerta no CNJ (Conselho Nacional de Justiça).



Em 2025, mudanças trazidas pela emenda constitucional 136 e alterações no Código de Processo Civil, que trouxeram a possibilidade de definição de incidentes de demandas repetitivas, além de recentes mudanças no pagamento de custas processuais fizeram o valor saltar, o que tem preocupado o governo e os segurados que recebem.

Quanto foi liberado em cada Tribunal?



TRF da 1ª Região (sede no DF, com jurisdição em: DF, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP)



- Geral: R$ 1.058.636.821,43



- Previdenciárias/Assistenciais: R$ 888.944.111,08 (40.145 processos, com 50.042 beneficiários e beneficiárias)



TRF da 2ª Região (sede no RJ, com jurisdição no RJ e ES)



- Geral: R$ 286.691.947,33



- Previdenciárias/Assistenciais: R$ 196.847.947,77 (9.140 processos, com 13.415 beneficiários e beneficiárias)



TRF da 3ª Região (sede em SP, com jurisdição em SP e MS)



- Geral: R$ 463.909.703,43



- Previdenciárias/Assistenciais: R$ 354.724.810,03 (11.904 processos, com 15.850 beneficiários e beneficiárias)



TRF da 4ª Região (sede no RS, com jurisdição em: RS, PR e SC)



- Geral: R$ 641.623.455,64

- Previdenciárias/Assistenciais: R$ 534.166.178,89 (28.119 processos, com 40.160 beneficiários e beneficiárias)



TRF da 5ª Região (sede em PE, com jurisdição em: PE, CE, AL, SE, RN e PB)

- Geral: R$ 572.899.482,19

- Previdenciárias/Assistenciais: R$ 488.606.020,09 (22.807 processos, com 38.089 beneficiários e beneficiárias)

TRF da 6ª Região (sede em MG, com jurisdição em MG)



- Geral: R$ 341.350.950,67



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

- Previdenciárias/Assistenciais: R$ 308.730.848,10 (17.031 processos, com 21.514 beneficiários e beneficiárias)