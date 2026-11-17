A estudante de medicina e influenciadora digital Ana Lívia Alves, de 25 anos, morreu após capotar o carro na BR-020. O acidente fatal aconteceu no município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, em uma segunda-feira (16/11).

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A jovem conduzia uma caminhonete Toyota SW4 em direção a Canindé. Por volta das 13h, ela perdeu a direção do veículo e capotou na estrada. Com a violência do impacto, a condutora acabou arremessada para fora da cabine.

Atendimento médico e condições da rodovia

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), chovia com intensidade no trecho no instante do desastre. Equipes de resgate socorreram a jovem no local e a transportaram ao Hospital de Caridade.

Apesar do atendimento prestado pelos socorristas e pela equipe de saúde da unidade hospitalar, ela não resistiu aos ferimentos provocados pela colisão.

Atuação profissional e vida acadêmica

Ana Lívia Alves cursava medicina na Faculdade Estácio Idomed, no município de Canindé. Além dos estudos acadêmicos, ela atuava no setor empresarial como sócia-administradora de um haras. A estudante era filha do empresário César Alves, conhecido na região como Cesinha.

Na internet, a jovem reunia mais de 50 mil seguidores no Instagram. O perfil exibia conteúdos variados sobre a sua rotina diária:

o dia a dia na faculdade de medicina

roteiros e registros de viagens

a rotina de treinos na academia

sugestões de maquiagem e estética

A morte precoce gerou manifestações de luto entre familiares e seguidores nas redes sociais. A Faculdade Estácio Idomed e a Associação dos Criadores do Ceará emitiram notas oficiais de pesar pelo falecimento da aluna e empresária.

Publicações compartilhadas antes do acidente

Horas antes do ocorrido na BR-020, Ana Lívia postou gravações nas quais aparecia treinando na academia. Mais tarde, compartilhou um vídeo ao volante do carro cantando a música "Princesa", do funkeiro MC Marcinho.

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A influenciadora encerrou a sequência de postagens nos stories mostrando a vista da rodovia pela qual trafegava momentos antes da colisão.