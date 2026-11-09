Estudante de 16 anos morre após passar mal durante o Enem na Bahia

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) lamentou a morte da estudante Iza Lara dos Santos Oliveira, de 16 anos, em Cansanção, no norte da Bahia. A adolescente passou mal neste domingo (8/11), durante o primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ela recebeu assistência e foi encaminhada a um hospital, mas não resistiu.

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Em nota, o Inep manifestou solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade escolar neste momento de luto.

A estudante sofreu uma parada cardiorrespiratória, segundo a prefeitura do município. Em nota de pesar, a administração municipal e a Secretaria de Educação de Cansanção homenagearam a jovem e destacaram a comoção causada pela morte.













“Dói profundamente nos despedirmos de uma jovem com tantos sonhos e um futuro brilhante. Sua partida tão precoce entristece a nossa cidade e toca especialmente os jovens que hoje sentem a dor de perder uma amiga, uma colega, alguém com quem compartilhavam a vida.” Além disso, prestaram solidaridade aos familiares da adolescente.



Prefeitura e a Secretaria de Educação de Cansanção, no norte da Bahia, lamentaram a morte da estudante (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Prefeitura e a Secretaria de Educação de Cansanção, no norte da Bahia, lamentaram a morte da estudante (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Aulas suspensas





A escola onde Iza Lara estudava suspendeu as aulas nesta segunda-feira (9/11), em solidariedade e memória da estudante. “Neste momento de luto, unimo-nos em oração, pedindo a Deus que conceda conforto, força e serenidade aos corações enlutados e que acolha Iza Lara em sua infinita misericórdia”, publicou o CETI Senhor do Bonfim nas redes sociais









