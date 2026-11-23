A empresária e servidora pública Maria Cristina Alves, filha do ex-governador de Sergipe João Alves Filho e da ex-senadora Maria do Carmo Alves, morreu neste domingo (22/11), em Brasília, após enfrentar um câncer por cerca de 18 anos. A morte foi comunicada por familiares nas redes sociais. Ela era primogênita e deixa três filhos.

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De acordo com informações divulgadas pela família, Maria Cristina precisou ser hospitalizada depois de apresentar um mal-estar há pouco mais de uma semana. Durante a internação, os médicos identificaram a presença de metástases, quadro caracterizado pela disseminação do câncer para outras partes do organismo. Ela não resistiu ao agravamento da doença.

Natural de Sergipe, Maria Cristina também construiu parte de sua trajetória profissional na capital federal, onde atuava como servidora pública, além de exercer atividades empresariais. Ela pertencia a uma família de longa atuação na política sergipana, sendo filha de duas figuras que ocuparam cargos de destaque na administração estadual e no Congresso, ambas já falecidas.

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A despedida será realizada em duas etapas. O corpo de Maria Cristina será cremado em Brasília e, posteriormente, as cinzas serão levadas a Sergipe, onde familiares e pessoas próximas prestarão as últimas homenagens. Não foram informadas as datas das cerimônias.

