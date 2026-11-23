Na manhã deste domingo (22/11), um homem morreu após receber golpes de facão no distrito de Vendinha, em Padre Bernardo, Entorno do Distrito Federal, por volta das 9h08.

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O suspeito do crime foi preso momentos depois, durante um patrulhamento da Polícia Militar de Goiás (PMGO), ele confessou o crime após ser detido.

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Assim que foi preso, o suspeito confessou o homicídio e indicou o local onde deixou a arma do crime. Ele relatou que o desentendimento começou por conta de ciúmes relacionados à sua companheira. Durante a briga, o cenário evoluiu até o momento do golpe de faca.

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O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), foi acionada para a ocorrência. Segundo a corporação, por conta da gravidade e da distância do distrito, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado com uma unidade de Brazlândia, que já havia sido mobilizada e estava a caminho do local. Segundo a corporação brasiliense, a vítima morreu ainda no local.