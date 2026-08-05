Ciclone-bomba no Sul: entenda o que é a perigosa ciclogênese explosiva

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para a possibilidade de formação de um ciclone-bomba entre a Argentina, o Uruguai, o Sul do Brasil e o Oceano Atlântico nos próximos dias. O fenômeno, conhecido tecnicamente como ciclogênese explosiva ou bombogênese, fez as buscas pelo termo dispararem no Google Brasil, com crescimento superior a 1.000% nas últimas 24 horas, segundo o Google Trends.

De acordo com o Inmet, ainda não é possível confirmar que o ciclone passará pelo processo de ciclogênese explosiva. A confirmação dependerá do comportamento da pressão atmosférica durante a evolução do sistema, o que será acompanhado pelos meteorologistas nas próximas horas.

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A previsão é que o sistema comece a se organizar a partir das 9h desta quinta-feira (6/8), atingindo seu pico de intensidade no sábado.

O que é a ciclogênese explosiva?

A ciclogênese explosiva não está relacionada a explosões. O termo descreve um processo meteorológico em que um sistema de baixa pressão se intensifica muito rapidamente, dando origem ao chamado ciclone-bomba.

Para que o fenômeno seja caracterizado, é necessário que ocorra uma queda acentuada da pressão atmosférica em um curto intervalo de tempo. Somente durante a evolução do sistema será possível confirmar se esse critério será atingido.

Cinco estados podem ser afetados

Os principais impactos estão previstos entre quinta-feira e sábado, quando o ciclone favorecerá o avanço de uma frente fria sobre parte do país.

Segundo o Inmet, podem ocorrer chuva intensa, temporais, descargas elétricas, queda de granizo e rajadas de vento.

As áreas com maior risco são os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Frio intenso chega após a passagem do ciclone

Depois de atingir seu pico no sábado, o ciclone deverá avançar para o Atlântico Sul, afastando-se da costa brasileira.

Na sequência, uma massa de ar frio deve avançar sobre a Região Sul, provocando queda significativa das temperaturas. Algumas áreas do Centro-Oeste e do Sudeste também poderão registrar diminuição nos termômetros nos próximos dias.

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Enquanto o fenômeno ainda é monitorado, especialistas recomendam que moradores das áreas com previsão de temporais acompanhem as atualizações dos órgãos oficiais de meteorologia e da Defesa Civil, especialmente entre quinta-feira e sábado, período de maior risco para a ocorrência de ventos fortes e tempestades.