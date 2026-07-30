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Feminicídio no Brasil: o que diz a lei e quais são as penalidades

Entenda como a legislação brasileira define e qualifica o crime de feminicídio e quais são as penas previstas para os agressores condenados pela Justiça

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Flor Sette Câmara
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Flor Sette Câmara
Repórter
30/07/2026 21:59

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Feminicídio no Brasil: o que diz a lei e quais são as penalidades
Aumento dos casos de feminicídio no Brasil reforça a urgência da proteção à mulher e da aplicação rigorosa da lei crédito: Freepik

O feminicídio continua a ser uma grave realidade no Brasil, representando a forma mais extrema de violência de gênero. Compreender como a legislação específica sobre o tema define e pune esse crime é fundamental para o debate público e para a proteção das mulheres, estabelecendo penalidades severas para agressões motivadas pelo fato de a vítima ser mulher.

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No Brasil, um feminicídio foi registrado a cada 5 horas e 25 minutos no 1º trimestre de 2026, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O país registrou 399 vítimas de feminicídio entre os meses de janeiro e março, representando uma alta de 7,55% em comparação ao mesmo período de 2025.

O que é feminicídio?

O feminicídio é o assassinato de uma mulher cometido por razões da condição de sexo feminino. A Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015, o define como um crime hediondo e uma circunstância que qualifica o crime de homicídio, inserido no Código Penal brasileiro.

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Para que o crime seja configurado como feminicídio, o assassinato precisa envolver uma de duas situações:

  • Violência doméstica e familiar: quando o agressor convive ou conviveu com a vítima, independentemente de coabitação, ou quando há relação de parentesco ou afetividade.

  • Menosprezo ou discriminação à condição de mulher: quando o crime é motivado pelo simples fato de a vítima ser mulher, geralmente evidenciado por um contexto de misoginia ou objetificação.

Qual a pena para o crime de feminicídio?

A pena para o feminicídio é de reclusão de 12 a 40 anos, mais severa que a do homicídio simples, que varia de seis a 20 anos. A legislação também prevê um aumento da punição em casos específicos, que podem elevar a pena final em um terço até a metade.

O aumento da pena é aplicado quando o crime é cometido:

  • Durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto.

  • Contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas.

  • Na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima.

  • Em descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Como a tentativa de feminicídio é punida?

A tentativa de feminicídio também é punida pela lei. Nesses casos, o agressor responde pelo crime com a mesma pena prevista para o delito consumado, mas com uma redução que pode variar de um a dois terços. A diminuição da pena é calculada pelo juiz com base no quão perto o agressor chegou de concretizar o assassinato.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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