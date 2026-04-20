Homem usa máscara realista para furtar cão de ex-namorada em pet shop

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante na última quinta-feira (16/4), em São Paulo (SP). Ele é acusado de utilizar uma máscara realista de silicone e uma peruca para furtar o cachorro da ex-namorada dentro de um pet shop.

O crime foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. Segundo a polícia, o objetivo era usar o animal de estimação como moeda de troca para forçar a vítima a retirar denúncias de agressão.

Para evitar ser reconhecido por funcionários do pet shop e pela própria ex-companheira, o homem investiu em um disfarce sofisticado. As imagens de monitoramento mostram o suspeito entrando no local com a máscara, que mimetiza traços faciais humanos com precisão, e levando o cão sem levantar suspeitas imediatas.

A Polícia Civil cruzou as informações e conseguiu identificar o autor, localizando-o na própria residência. No momento da prisão, os agentes encontraram tanto o animal quanto o item utilizado no disfarce. O cão não se feriu.

A vítima, uma mulher de 34 anos, relatou às autoridades que vive um pesadelo desde o término do relacionamento. Ela já possuía uma medida protetiva contra o ex-namorado, que vinha ignorando a ordem judicial para persegui-la e ameaçá-la.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), o animal foi resgatado pelos policiais sem ferimentos e devolvido à dona. Já o homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia permanece à disposição da Justiça.

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O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM Oeste) sob acusações de violência doméstica, ameaça, perseguição (stalking) e coação.