Homem usa máscara realista para furtar cão de ex-namorada em pet shop
Homem de 29 anos foi preso; suspeito queria usar animal para coagir vítima, que tinha medida protetiva contra ele
compartilheSIGA
Um homem de 29 anos foi preso em flagrante na última quinta-feira (16/4), em São Paulo (SP). Ele é acusado de utilizar uma máscara realista de silicone e uma peruca para furtar o cachorro da ex-namorada dentro de um pet shop.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O crime foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. Segundo a polícia, o objetivo era usar o animal de estimação como moeda de troca para forçar a vítima a retirar denúncias de agressão.
Leia Mais
Para evitar ser reconhecido por funcionários do pet shop e pela própria ex-companheira, o homem investiu em um disfarce sofisticado. As imagens de monitoramento mostram o suspeito entrando no local com a máscara, que mimetiza traços faciais humanos com precisão, e levando o cão sem levantar suspeitas imediatas.
A Polícia Civil cruzou as informações e conseguiu identificar o autor, localizando-o na própria residência. No momento da prisão, os agentes encontraram tanto o animal quanto o item utilizado no disfarce. O cão não se feriu.
A vítima, uma mulher de 34 anos, relatou às autoridades que vive um pesadelo desde o término do relacionamento. Ela já possuía uma medida protetiva contra o ex-namorado, que vinha ignorando a ordem judicial para persegui-la e ameaçá-la.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), o animal foi resgatado pelos policiais sem ferimentos e devolvido à dona. Já o homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia permanece à disposição da Justiça.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM Oeste) sob acusações de violência doméstica, ameaça, perseguição (stalking) e coação.