Roubo de cachorros, a outra 'pandemia' no Reino Unido

Sarah descobriu apavorada que seis de seus cachorros foram roubados, um crime que disparou no Reino Unido durante a pandemia, diante da forte demanda de animais de estimação, dos preços muito altos e das multas "irrisórias".



Faltavam sete, mas "um deles foi abandonado a 2 km dali", explica Sarah à AFP, ainda comovida.



Um mês depois, outro animal foi encontrado, uma fêmea springer spaniel. "Estava com uma ferida muito feia nas costas, tentaram remover seu microchip", lembra.



Coincidindo com os confinamentos contra o coronavírus, o roubo de cachorros se tornou uma tortura no Reino Unido.



No site DogLost, Wayne May ajuda os donos a encontrar seus bichinhos perdidos ou roubados. Desde o começo da pandemia, ela viu um aumento de 250% nos roubos de cachorros.



"Estou há 30 anos nisso e 2020 foi o pior ano", afirma. "É uma pandemia em si, e está aumentando", lamenta.



Os britânicos, muito apegados aos cachorros, optam cada vez mais por procurar companheiros de quatro patas para superar a solidão e a angústia associados aos longos confinamentos vivenciados pelo país mais castigado da Europa pela covid-19, com mais de 110.000 mortos.



E os preços dispararam, despertando a avareza.



Segundo dados do site Pets4Homes, que analisou cerca de 150.000 anúncios, o preço médio de venda de um cachorro entre março e setembro de 2020 foi de 1.883 libras (2.578 dólares, 2.140 euros), contra 888 libras durante o mesmo período do ano anterior.



O preço de alguns cachorros de raças populares, como o buldogue ou o cavapoo, pode chegar até 4.000 libras.



- Multas "irrisórias" -



Os ladrões, por sua vez, se interessam pelos cachorros que podem roubar facilmente.



"Antes da pandemia, o que víamos eram roubos de oportunidade, uma porcentagem muito pequena e eram gangues criminosas ou roubos específicos, mas tudo isso mudou no ano passado", disse May, que colabora com a polícia britânica.



Em sua opinião, apenas o endurecimento das penas poderá deter os ladrões.



"Agora é mais lucrativo ser ladrão de cachorros do que traficante de drogas no Reino Unido. Se você for pego roubando um cachorro, corre o risco de uma multa irrisória de 200 ou 250 libras. E as gangues criminosas estão dispostas a correr o risco por uma quantidade tão insignificante", afirma.



Enquanto isso, na casa de Sarah quatro patterdale terrier e um border terrier continuam desaparecidos. Sua dona está preocupada: "Depois de ver as feridas do meu spaniel, estou ainda mais preocupada com os outros cachorros".