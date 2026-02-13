Assine
ESPONTANEIDADE

Cachorro invade petshop, furta iscas de gato e sai; veja vídeo

Animal entrou no estabelecimento, pegou os petiscos e saiu naturalmente

13/02/2026 11:13

Caramelo ladrão? Cachorro invade petshop, pega comida e sai sem pagar; veja vídeo
Um cachorro vira-lata caramelo viralizou nas redes sociais após entrar em um pet shop e sair com iscas para gatos. O caso aconteceu em um petshop, em Novo Horizonte, interior de São Paulo. Nas imagens, o animal aparece entrando no estabelecimento, pegando os petiscos e deixando o local com naturalidade, como se nada estivesse acontecendo.

Confira o vídeo

Cena viralizou nas redes

A cena arrancou risadas dos internautas e foi compartilhada. O vídeo mostra o cachorro agindo de forma totalmente despojada durante toda a ação. Ele não demonstrou hesitação ao pegar os produtos nem ao sair da loja.

A cena chamou atenção pela espontaneidade do animal e pela forma descontraída como o "furto" aconteceu.

