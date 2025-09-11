Homem quebra vidro de confeitaria, come bolo e foge sem levar dinheiro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um ladrão protagonizou uma cena inusitada em Bauru (SP). Durante a madrugada do último dia 29 de agosto, ele quebrou o vidro de uma confeitaria, entrou no local e, ateve-se a devorar um bolo de chocolate que estava na vitrine da doceria. A ação, registrada pelas câmeras de segurança, durou menos de cinco minutos.

Nas imagens, o homem aparece usando uma marreta para quebrar a vidraça e, em seguida, vai direto ao caixa. Sem encontrar valores, decide levar o bolo para os fundos da loja, onde come parte dele com as mãos, antes de fugir sem nada além do doce no estômago.

O chef e proprietário da doceria, Pierre Alves, em entrevista ao g1, contabilizou os prejuízos. “Ele só entrou, olhou se tinha algum valor ali no caixa e não tinha, porque a gente nunca deixa. E ele comeu a metade de um bolo. Então, o prejuízo maior foi o vidro mesmo e o transtorno”, afirmou.

Apesar do crime, Pierre preferiu não se abater e resolveu transformar o caso em marketing. Ele editou as imagens e publicou nas redes sociais uma versão bem-humorada do episódio.

“O bolo mais incrível que já fez alguém perder a cabeça (e o vidro também)! Sim, isso aconteceu de verdade: na madrugada, um homem quebrou o vidro da nossa esquina com uma marreta só para comer um pedaço do nosso bolo de chocolate. E você? Qual sabor da TeT faria você perder a cabeça assim?”, escreveu.

Outros roubos inusitados