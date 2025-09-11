Homem quebra vidro de confeitaria, come bolo e foge sem levar dinheiro
Criminoso usou marreta para entrar, devorou parte de um bolo de chocolate e foi embora de mãos abanando
Um ladrão protagonizou uma cena inusitada em Bauru (SP). Durante a madrugada do último dia 29 de agosto, ele quebrou o vidro de uma confeitaria, entrou no local e, ateve-se a devorar um bolo de chocolate que estava na vitrine da doceria. A ação, registrada pelas câmeras de segurança, durou menos de cinco minutos.
Nas imagens, o homem aparece usando uma marreta para quebrar a vidraça e, em seguida, vai direto ao caixa. Sem encontrar valores, decide levar o bolo para os fundos da loja, onde come parte dele com as mãos, antes de fugir sem nada além do doce no estômago.
O chef e proprietário da doceria, Pierre Alves, em entrevista ao g1, contabilizou os prejuízos. “Ele só entrou, olhou se tinha algum valor ali no caixa e não tinha, porque a gente nunca deixa. E ele comeu a metade de um bolo. Então, o prejuízo maior foi o vidro mesmo e o transtorno”, afirmou.
Apesar do crime, Pierre preferiu não se abater e resolveu transformar o caso em marketing. Ele editou as imagens e publicou nas redes sociais uma versão bem-humorada do episódio.
“O bolo mais incrível que já fez alguém perder a cabeça (e o vidro também)! Sim, isso aconteceu de verdade: na madrugada, um homem quebrou o vidro da nossa esquina com uma marreta só para comer um pedaço do nosso bolo de chocolate. E você? Qual sabor da TeT faria você perder a cabeça assim?”, escreveu.
Outros roubos inusitados
- Criminosos invadem confeitaria em BH, comem bolos e furtam produtos - Em dezembro de 2024, criminosos invadiram uma confeitaria no Bairro Buritis, em Belo Horizonte. Além de consumir bolos e doces, eles furtaram equipamentos como forno, batedeira e micro-ondas. A proprietária, Bárbara Gatti Machado, relatou o ocorrido nas redes sociais, e a comunidade se mobilizou para ajudar;
- Vira-lata "ladrão" é flagrado comendo bolo em padaria - Em julho de 2025, um vídeo viralizou mostrando um vira-lata entrando sorrateiramente em uma padaria e comendo um bolo de milho. O momento foi registrado por câmeras de segurança e compartilhado nas redes sociais, gerando grande repercussão;
- Cabritos "furtam" doces em padaria e um deles é "interrogado" - Em dezembro de 2024, dois cabritos foram flagrados entrando em uma padaria na cidade de Rio Acima e "furtando" doces como balas, bombons e pirulitos. O estabelecimento brincou com a situação, publicando vídeos nas redes sociais, incluindo um "interrogatório" do cabrito André;
- Trio rouba queijos e doce e foge de carroça - Em setembro de 2020, em Montes Claros, um trio roubou dois queijos, um doce e R$ 70 de um vendedor ambulante. Após o crime, eles fugiram em uma carroça, sendo posteriormente capturados pela polícia.