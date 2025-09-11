Assine
TUDO POR UM DOCINHO

Homem quebra vidro de confeitaria, come bolo e foge sem levar dinheiro

Criminoso usou marreta para entrar, devorou parte de um bolo de chocolate e foi embora de mãos abanando

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
11/09/2025 12:26

Ladrão invade confeitaria e devora bolo de chocolate
Ladrão invade confeitaria e devora bolo de chocolate crédito: Reprodução

Um ladrão protagonizou uma cena inusitada em Bauru (SP). Durante a madrugada do último dia 29 de agosto, ele quebrou o vidro de uma confeitaria, entrou no local e, ateve-se a devorar um bolo de chocolate que estava na vitrine da doceria. A ação, registrada pelas câmeras de segurança, durou menos de cinco minutos.

Nas imagens, o homem aparece usando uma marreta para quebrar a vidraça e, em seguida, vai direto ao caixa. Sem encontrar valores, decide levar o bolo para os fundos da loja, onde come parte dele com as mãos, antes de fugir sem nada além do doce no estômago.

Leia Mais

O chef e proprietário da doceria, Pierre Alves, em entrevista ao g1, contabilizou os prejuízos. “Ele só entrou, olhou se tinha algum valor ali no caixa e não tinha, porque a gente nunca deixa. E ele comeu a metade de um bolo. Então, o prejuízo maior foi o vidro mesmo e o transtorno”, afirmou.

Apesar do crime, Pierre preferiu não se abater e resolveu transformar o caso em marketing. Ele editou as imagens e publicou nas redes sociais uma versão bem-humorada do episódio. 

Um aviso colocado no muro de uma casa em Ribeirão Preto (SP) foi um dos exemplos do bom humor do brasileiro até mesmo em situações complicadas. A família escreveu para os ladrões que nem adiantaria invadir a residência, pois outros já haviam feito a limpa... “Não perca tempo, os senhores já roubaram tudo", disseram. -Reprodução EPTV
Outro caso de bom humor recente foi em Itapema (SC), onde o dono de uma plantação viralizou com sua mensagem na bananeira: "“Sr Ladrão de Banana, por favor deixe este cacho para mim, você levou dois grandes. Deixa este, pô. Obrigado”.-Reprodução redes sociais
Mensagens divertidas como essas fazem rir e se espalham pelo país. Muitos comerciantes ou donos de terrenos/casas colocam avisos que provocam boas gargalhadas. -Reprodução do SBT
Aqui, a vítima pede que o ladrão venda o produto para ela mesma: baratinho, claro. E pede que ao menos a faixa do aviso não seja levada! -Reprodução do Site Português Concurso
Esse aí prefere convidar o ladrão para uma "inspeção" durante o expediente. Tem nada aqui não, vá para outro lugar"-Reprodução do site Printerest
Mas nem todos encaram os invasores com bom humor. Essa placa é de alguém disposto a "tudo" contra quem se atrever a fazer o que não deve. Opa!-Reprodução do Facebook
Aqui tem mais um bem nervoso: "Proibido tocar nos ninhos de pássaros. Sujeito a paulada".-Reprodução do site kibeloco.com
Aproveitamos para mostrar placas de outros tipos de aviso pelo Brasil. Algumas tem avisos pitorescos, outras são ameaçadoras. Mas todas acabam provocando risos em quem passa. -Reprodução do site Superfeed
Aqui, a parada é curta e grossa: "Proibido jogar lixo. Sujeito a tiro!" -Reprodução do site R7 Entretenimento
"Proibido jogar lixo. Sujeito a tijolada" - Melhor não arriscar, não é mesmo?-reprodução
Esse aí criou serviço tabelado para quem pula o muro...Mas o bar também não é nada fiel! -Reprodução do site Printerest
Essa academia é só para quem tem autoestima elevada...-Reprodução do site Printerest
O solitário aí é do tipo sincero... Pobre, feio e doido pra se juntar com alguém. Quem se habilita? -Reprodução do site Printerest
Esse aí é do tipo sincerão... Agora é só escolher... -Reproduç~so do site Real World Fatos
Só entra no bar quem tá com muita disposição para o copo! Se ficar bêbado, melhor ainda!-Reprodução do site Amino Apps
Esses aí devem ter saído do Bar do Jair...-
Alguém explica a diferença entre bichos e animais? -Reprodução do site Creative
Inferno? Os pais têm que passar longe dessa prateleira...-Reprodução do site Amino Apps
Existe algum outro tipo de gelo sem ser o gelado? -Reprodução do site Tudo por Email
Peraí...Não bastaria dizer "todos os dias"?-Reprodução do site Printerest
Consultoria sobre discos voadores. O que será que ensinam?-Reprodução do Site iFunny Brazil
Os medrosos entraram explicitamente na lista da não recomendação.. Mas podiam ser mais elegantes.. -Reprodução do site R7 Entretenimento
É frango ou é boi? Decida-se.-Reprodução do site Printerest
Frango tem orelha? Mostra aí...-Reprodução do site Pritnterest
UÃ©, coelho tem pena e bota ovo?-ReproduÃ§Ã£o do site porquinho doido
Hã? Tem algum outro jeito de pintar uma casa que não seja NA CASA? -Reprodução do site R7 Entretenimento
É pra ninguém ter acesso.. Melhor pagar. -Reprodução do site Printerest
Quem vai beber água de COCÔ? -Reprodução do site Printerest
Epa! -Reprodução do site Printerest
"Vendo este terreno e outros melhores que esse" - Quem vai querer esse aí?-Reprodução do site Printerest
Separando as sílabas para deixar BEM CLARO: não estacione. -Reprodução do site Elo 7
Ameaças explícitas e a advertência: "Falta de aviso não foi!" - Como diz o cartaz, é bom evitar problemas. -reprodução Mercado Livre
"Não permitimos qualquer tipo de agarramento, falar palavrão, bate-boca...Ambiente familiar" - Portanto, comportem-se!-Reprodução do site Printerest
Cadê o saquinho pra coleta do cocô?-Reprodução do Facebook
"Proibido dançar com faca" - Que ambiente é esse?-reprodução
"Se não tem pontaria, mija sentado! Grato..." - É uma opção!-reprodução
"Não emprestamos fósforo. Sustente seu vício" - Um incentivo contra o fumo. Nem adianta pedir -reprodução
Mentira liberada no fim de semana. -Reprodução do site Tudo por Email
“O bolo mais incrível que já fez alguém perder a cabeça (e o vidro também)! Sim, isso aconteceu de verdade: na madrugada, um homem quebrou o vidro da nossa esquina com uma marreta só para comer um pedaço do nosso bolo de chocolate. E você? Qual sabor da TeT faria você perder a cabeça assim?”, escreveu. 

