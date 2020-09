Trio rouba dois queijos, um doce, R$ 70 e foge de carroça em Minas

A Rua Santos, no Bairro Santo Antônio, em Montes Claros, por onde passou a carroça em fuga e as viaturas da PM, em perseguição (foto: Google Street View)





A polícia foi acionada e, quando a viatura chegou ao local do roubo, encontrou o ambulante agitado e um homem, que segurava o adolescente. Os dois homens que praticaram o roubo com o adolescente já não estavam no local. Haviam fugido em uma carroça puxada por um burro.





O adolescente, de 16 anos de idade, ao ser interrogado pelos policiais militares, indicou o paradeiro de um dos homens que havia fugido. Segundo o jovem, o homem estaria em uma casa, na Rua Santos, no Bairro Santo Antônio. Com o número da casa, os policiais seguiram para o endereço.





Preso no quarto

A pista era quente. A PM chegou ao local indicado pelo adolescente e abordou o homem, de 35 anos de idade, dentro de seu quarto. Ao fazer as buscas, os policiais encontraram as roupas que o homem vestia durante o roubo, e se certificaram de que as roupas eram exatamente iguais às descritas pelo ambulante, vítima do assalto. Também encontraram o facão usado para render a vítima.





Estratégia de fuga

Os dois homens foram conduzidos em viaturas diferentes, mas, no trajeto, tiveram o mesmo comportamento. Enfurecidos, eles agiram com se tivessem combinado uma fuga. Na tentativa de arrebentar a compartimento fechado das viaturas, deram vários chutes na porta. Não conseguiram abrir a porta do recinto, chamado de 'cofre' pela PM, mas causaram um bom estrago.





Na delegacia, mais surpresas. Um dos homens tentou enganar os policiais militares e civis, dando um nome falso no momento da qualificação. Com habilidade, os policiais conseguiram fazer o homem informar o nome correto. Ao fazer a consulta no sistema, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto em desfavor do homem, que havia tentado enganar a polícia.

A perícia da Polícia Civil compareceu à delegacia e constatou os danos nos compartimentos fechados das viaturas. Os dois homens foram presos. O adolescente, de 16 anos, apreendido. Os dois queijos, o doce e os R$ 70 em dinheiro foram entregues pelos policiais militares à Polícia Civil.





Uma ocorrência policial inusitada em Montes Claros, norte de Minas, resultou na prisão de dois homens e na apreensão de um adolescente. Por volta de 19h de terça-feira (2), no Bairro Santo Antônio, oroubou um vendedor ambulante, rendendo a vítima com um. Um dos homens, com o facão em punho, com ajuda dos dois comparsas, fez ameaças ao ambulante, um homem de 38 anos idade. Levaram dele,, um doce e R$ 70 em dinheiro.