Perucas para todos os gostos

Loja de perucas: oferta de modelos com fios naturais ou sintéticos, acessório é a saída para muitos que não conseguem ou não querem assumir a perda do cabelo

Alopecia: a condição capilar esteve sob os holofotes ontem. O assunto foi um dos mais procurados no Google, após a confusão entre Will Smith e Chris Rock, na noite do Oscar 2022. Na ocasião, Rock fez uma piada sobre os cabelos de Pinkett Smith, mulher de Will, diagnosticada com a doença.

Algumas mulheres optam por "assumir" a falta dos fios, como o caso de Pinkett Smith, enquanto outras buscam alternativas como as famosas perucas. “A peruca não é apenas um acessório, é uma parte de si, tem um efeito transformador, trazendo de volta a identidade e autoestima da mulher”, descreve Luiz Crispim, empresário, fabricante de perucas e cabeleireiro.

Do loiro ao castanho escuro, do ondulado ao liso escorrido, as opções de perucas são diversas e podem ser moldadas ao gosto da mulher. “São desenvolvidas exclusivamente para cada caso de forma personalizada”, pontua o cabeleireiro. É possível, inclusive, encomendar uma réplica do cabelo antes da alopecia.





AUTOESTIMA E TABU A peruca já foi, por muitos anos, considerada um tabu entre as mulheres, comenta Luiz Crispim. “Hoje, com a modernização dos acabamentos e com a evolução das técnicas, esse tabu vem sendo quebrado”, afirma.

De um lado, havia o tabu sobre a peruca; de outro, a insegurança quanto à queda dos fios. Hoje, com a crescente discussão sobre feminismo, empoderamento feminimo e autoestima, o cenário vem mudando gradativamente. Para além de uma questão estética, na qual o objetivo era "cobrir" a calvície, agora as perucas se tornaram moda. “Famosas internacionais, como a Beyoncé, aderiram a uma técnica chamada Full Lace: uma peruca moderna que imita o cabelo saindo da raiz”, exemplifica o cabeleireiro. “O estilo se popularizou”, completa.





NATURAIS E SINTÉTICAS São diversas opções de perucas, que variam entre as naturais, com fios humanos, ou de fibras sintéticas que imitam o cabelo. “As perucas orgânicas, ou naturais, por exemplo, aguentam temperaturas de chapinhas e secadores. Já as sintéticas não aguentam”, explica Crispim.

As perucas orgânicas, as mais populares, custam a partir de R$ 300 e podem durar cerca de cinco anos. “Se a peruca for humana ela precisa de tratamentos do fio como os da nossa cabeça”, enfatiza o cabeleireiro. Ou seja, os cuidados são os mesmos de um cabelo natural: lavar, secar, hidratar e pentear. “Além dos cuidados com os fios, a forma de manusear ao pentear , secar e guardar é muito importante para que se mantenham o estilo e formato desejados”, finaliza.





Enquanto isso...Ator péde desculpas

Um dia depois de dar um tapa em Chris Rock no palco da 94ª edição do Oscar, o ator Will Smith pediu desculpas ao comediante, à academia e aos telespectadores em casa, dizendo que ele estava "fora de linha". A ação “não é indicativo do homem que eu quero ser”, afirmou. As consequências do show de domingo continuaram ontem, quando a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas condenou o ataque de Smith no palco e disse que abriria um inquérito sobre isso. No fim do dia, Smith fez um pedido de desculpas mais forte do que em seu discurso de aceitação de melhor ator. “A violência em todas as suas formas é venenosa e destrutiva”, disse Smith. “Meu comportamento no Oscar de ontem (domingo) à noite foi inaceitável e imperdoável. Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada foi demais para mim e eu reagi emocionalmente. Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu estava fora de linha e errado. Estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade.”