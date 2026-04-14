Homem processa ex por "pegadinhas" e glitter no carro após término; veja

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O que você faria para se vingar do seu ex? Uma jovem de São Paulo (SP), chamada de Sofia no TikTok, parece ter ido longe demais após o término do relacionamento. Em um vídeo viral, ela conta que recebeu, no dia do aniversário dela, um processo judicial do ex-namorado como “presente de aniversário” e decidiu compartilhar com o público a íntegra das acusações.

A repercussão veio não apenas pelo contexto inusitado, mas principalmente pelo contraste entre a linguagem formal do documento jurídico e o teor curioso e até absurdo dos episódios descritos. “O meu ex me deu um processo de presente de aniversário, então eu vou ler aqui para vocês o termo de acusação que ele e o advogado dele redigiram para mim”, diz.

Entre os itens listados como “condutas de importunação e atos de perturbação”, estão situações que rapidamente viralizaram pela criatividade. Segundo o processo, ela enviou um frasco com fezes em embalagem hospitalar pelos Correios para o ex.

A jovem também enviou um teste de gravidez com resultado positivo falso, junto de uma carta manuscrita com conteúdo emocional. Em outra pegadinha pós-término, ela jogou cola e glitter nas maçanetas do carro do homem, causando “contaminação estética e física”.

Outro ponto é que a mulher criou um e-mail falso se passando pelo ex para enviar currículos à empresa onde ele trabalha, além de cadastrá-lo em newsletters, amostras grátis e até convocação para mesário eleitoral.

Por fim, ela acionou a portaria do prédio do ex com falsas emergências para acordá-lo e tirou pilhas dos controles remotos da casa dele, impossibilitando que ele usasse eletrodomésticos.

Ao comentar o tom do documento, ela lê a conclusão jurídica e resume de forma descontraída. “Fala que, tipo assim, que está cristalino que a minha conduta não se pauta por um mero desentendimento pós-contratual afetivo, mas sim por uma arquitetura de atos deliberados com o fim específico de perturbar. Eu amei esse presente de aniversário. O melhor que eu já recebi na vida!”, declara.

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Muitos a questionaram sobre o que aconteceu no término dos dois. Em outro vídeo, a jovem diz que não vai dizer o que “ele fez para merecer isso”, mas sim que vai contar o que gostaria de ter feito, citando mais ideias de vingança. Ela diz que gostaria de “jogar glitter na casa inteira dele” e de acordá-lo durante a madrugada “de hora em hora, durante a madrugada, para ele não conseguir dormir direito”.