Passageiro dorme em mototáxi e vídeo viraliza
Cena inusitada com o corpo bastante inclinado, quase completamente para fora da motocicleta
Uma cena peculiar chamou a atenção nas redes sociais após um vídeo registrar um passageiro dormindo em uma posição de risco na garupa de um mototáxi. O incidente ocorreu na cidade de Imperatriz, no Maranhão, e rapidamente ganhou repercussão na internet.
As imagens mostram o homem com o corpo bastante inclinado, quase completamente para fora da motocicleta. A situação de perigo se dava enquanto o condutor do veículo estava parado, aparentemente aguardando.
Veja imagens:
