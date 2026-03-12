Assine
COTIDIANO

Passageiro dorme em mototáxi e vídeo viraliza

Cena inusitada com o corpo bastante inclinado, quase completamente para fora da motocicleta

Eduarda Soares
Eduarda Soares
Repórter
12/03/2026 10:00

Cena inusitada: Homem é visto dormindo em mototáxi e vídeo viraliza
Cena inusitada: Homem é visto dormindo em mototáxi e vídeo viraliza crédito: Tupi

Uma cena peculiar chamou a atenção nas redes sociais após um vídeo registrar um passageiro dormindo em uma posição de risco na garupa de um mototáxi. O incidente ocorreu na cidade de Imperatriz, no Maranhão, e rapidamente ganhou repercussão na internet.

As imagens mostram o homem com o corpo bastante inclinado, quase completamente para fora da motocicleta. A situação de perigo se dava enquanto o condutor do veículo estava parado, aparentemente aguardando.

Veja imagens:

