Vídeo: mulher flagra traição em jogo e deixa estádio com amante do parceiro

Uma torcedora do Sport protagonizou uma cena inusitada durante a partida contra o Ceará, válida pela Série A do Campeonato Brasileiro, na noite de quarta-feira (15), na Ilha do Retiro, no Recife. A mulher flagrou o companheiro acompanhado de uma amante nas arquibancadas e decidiu confrontá-lo diante dos outros torcedores.

As imagens, registradas por outro espectador e divulgadas nas redes sociais, mostram o momento em que ela se aproxima do casal e afirma: "É para olhar mesmo, para ver quem é você", enquanto aplaude de forma irônica. Em seguida, anuncia o fim do relacionamento e chega a dar tapas no homem.

"Para você saber que ele é um ‘gaieiro’, entendeu? Ele não vai ficar só com você não", disse a torcedora para a amante do ex-companheiro.

O vídeo, que viralizou nas redes, termina com um desfecho inesperado. Após a discussão, as duas mulheres descem juntas as arquibancadas do setor social e deixam o estádio lado a lado. De acordo com o relato de outro torcedor que aparece no vídeo, o homem já havia deixado o local antes do fim da confusão.

A gravação circulou amplamente no Instagram e em outras plataformas, somando milhares de visualizações e comentários.