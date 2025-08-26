Sinais da traição: traços de personalidade ligados à infidelidade
Psicóloga detalha como a ciência ajuda a identificar comportamentos que podem levar à quebra de confiança e lealdade dentro de um relacionamento
"Existem alguns traços de personalidade segundo a teoria Big Five, tese de personalidade mais validada cientificamente hoje, em que os cinco aspectos, combinados com outros fatores, podem indicar o perfil que têm propensão maior a trair", afirma a psicóloga e terapeuta de casal Raquel Brasil, convidada do podcast "Não é invenção" para falar sobre traição. Ela pesquisa os sinais da infidelidade, olhando, em especial, para a pessoa infiel.
Neste nono episódio, Raquel conversou com as jornalistas Larissa Kümpel, Layane Costa e Mannu Meg, do Estado de Minas e Portal Uai, o tema da infidelidade, desmistificando crenças populares e destacando a complexidade do assunto. A mestranda apresentou ainda dados de sua tese para a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (Fafich), da Universidade Federal de Minas Gerais, que por meio de uma pesquisa quantitativa avalia os preditores da traição.
A psicóloga pesquisa também as motivações que levam à deslealdade. "Não existem garantias [para se proteger da infidelidade], e por não existirem garantias, vivam o relacionamento de vocês com o máximo de confiança", aconselha Raquel Brasil.
Sinais que meu parceiro pode estar me traindo?
A teoria "Big Five" é um dos modelos mais aceitos e amplamente utilizados na psicologia para descrever a personalidade humana. O estudo desenvolvido ao longo de décadas a partir dos esforços de vários pesquisadores defende que a personalidade pode ser resumida em cinco traços principais, que são mensuráveis e universais, embora as pessoas apresentem diferentes níveis de cada um deles. Em 1980, Lewis Goldberg cunhou o termo "Big Five".
O que é a teoria Big Five?
- Extroversão: caracteriza a sociabilidade, assertividade e busca por estímulos sociais.
- Baixa amabilidade: pouca tendência a ser cooperativo, compassivo e compreensivo.
- Busca por sensações: descreve o grau de curiosidade, imaginação e disposição para o não convencional.
- Baixa conscienciosidade: baixo nível de disciplina e responsabilidade de uma pessoa.
- Neuroticismo: representa a estabilidade emocional e a propensão a experimentar emoções negativas.
Conheça o “Não é invenção”
O “Não é invenção” é um podcast do Estado de Minas e Portal Uai para o público jovem que busca um ombro para chorar, um conselho profissional para tentar superar aquele fora, um espaço para se abrir sobre sua intimidade emocional e física ou uma companhia para falar abertamente sobre pressões externas, como expectativas familiares e sociais.
Onde encontro os episódios anteriores?
Para acompanhar os episódios do “Não é invenção”, acesse as plataformas de áudio ou o canal do Portal Uai no YouTube. E se você quer mandar a sua pergunta ou compartilhar uma história, entre em contato pelo e-mail naoeinvencao@gmail.com. Suas informações, claro, serão totalmente sigilosas e nós não vamos divulgar nomes.