Sinais da traição: traços de personalidade ligados à infidelidade

Psicóloga detalha como a ciência ajuda a identificar comportamentos que podem levar à quebra de confiança e lealdade dentro de um relacionamento

Larissa Kumpel
Layane Costa
Mannu Meg
Repórter e editora de vídeos do Núcleo de Criação Multimídia.
Repórter do Núcleo de Criação Multimídia e apresentadora da série "Sabia Não, Uai!", que resgata histórias e curiosidades relacionadas à cultura mineira de um jeito descontraído.
26/08/2025 04:00

A psicóloga e terapeuta de casal Raquel Brasil foi a convidada do 9º episódio do podcast Não É Invenção
A psicóloga e terapeuta de casal Raquel Brasil foi a convidada do 9º episódio do podcast Não É Invenção crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

"Existem alguns traços de personalidade segundo a teoria Big Five, tese de personalidade mais validada cientificamente hoje, em que os cinco aspectos, combinados com outros fatores, podem indicar o perfil que têm propensão maior a trair", afirma a psicóloga e terapeuta de casal Raquel Brasil, convidada do podcast "Não é invenção" para falar sobre traição. Ela pesquisa os sinais da infidelidade, olhando, em especial, para a pessoa infiel.

Neste nono episódio, Raquel conversou com as jornalistas Larissa Kümpel, Layane Costa e Mannu Meg, do Estado de Minas e Portal Uai, o tema da infidelidade, desmistificando crenças populares e destacando a complexidade do assunto. A mestranda apresentou ainda dados de sua tese para a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (Fafich), da Universidade Federal de Minas Gerais, que por meio de uma pesquisa quantitativa avalia os preditores da traição.

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Raquel Brasil (@raquelbrasil.psi)

A psicóloga pesquisa também as motivações que levam à deslealdade. "Não existem garantias [para se proteger da infidelidade], e por não existirem garantias, vivam o relacionamento de vocês com o máximo de confiança", aconselha Raquel Brasil.

Leia Mais

Sinais que meu parceiro pode estar me traindo?

A teoria "Big Five" é um dos modelos mais aceitos e amplamente utilizados na psicologia para descrever a personalidade humana. O estudo desenvolvido ao longo de décadas a partir dos esforços de vários pesquisadores defende que a personalidade pode ser resumida em cinco traços principais, que são mensuráveis e universais, embora as pessoas apresentem diferentes níveis de cada um deles. Em 1980, Lewis Goldberg cunhou o termo "Big Five".

O que é a teoria Big Five?

  • Extroversão: caracteriza a sociabilidade, assertividade e busca por estímulos sociais.
  • Baixa amabilidade: pouca tendência a ser cooperativo, compassivo e compreensivo.
  • Busca por sensações: descreve o grau de curiosidade, imaginação e disposição para o não convencional.
  • Baixa conscienciosidade: baixo nível de disciplina e responsabilidade de uma pessoa.
  • Neuroticismo: representa a estabilidade emocional e a propensão a experimentar emoções negativas.

Conheça o “Não é invenção”

O “Não é invenção” é um podcast do Estado de Minas e Portal Uai para o público jovem que busca um ombro para chorar, um conselho profissional para tentar superar aquele fora, um espaço para se abrir sobre sua intimidade emocional e física ou uma companhia para falar abertamente sobre pressões externas, como expectativas familiares e sociais.

Onde encontro os episódios anteriores?

Para acompanhar os episódios do “Não é invenção”, acesse as plataformas de áudio ou o canal do Portal Uai no YouTube. E se você quer mandar a sua pergunta ou compartilhar uma história, entre em contato pelo e-mail naoeinvencao@gmail.com. Suas informações, claro, serão totalmente sigilosas e nós não vamos divulgar nomes.

Tópicos relacionados:

naoeinvencao podcast traicao

