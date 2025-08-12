Assine
Não monogamia: quem divide, multiplica?

Psicóloga reflete sobre a complexidade dos relacionamentos abertos e como eles se opõem às relações de poder na sociedade

12/08/2025 04:00

16/06/2025. Credito: Tulio Santos/EM/D.A.Press. Brasil. Belo Horizonte - MG. Podcast Nao e Invencao, conversa com a psicologa Marina Melo. Na esquerda, Marina Melo. crédito: Tulio Santos/EM/D.A.Press. Brasil. Belo Horizonte - MG. Podcast Nao e Invencao, conversa com a psicologa Marina Melo. Na esquerda, Marina Melo.

“Entendo a não monogamia não só como uma questão de relação afetiva, sexual ou de relacionamento em si, mas também como uma questão ética e política”, afirma a psicóloga especializada em relacionamentos Marina Melo, convidada do podcast “Não É Invenção” para falar sobre relacionamentos não monogâmicos.

 

Neste oitavo episódio do podcast, Marina discute com as jornalistas Larissa Kümpel, Layane Costa e Mannu Meg, do Estado de Minas e Portal Uai, a ligação entre o relacionamento com apenas um parceiro romântico e o patriarcado, além de possessividade e ciúmes.

A psicóloga também explora conceitos como relacionamento aberto, poliamor e não monogamia ética, destacando a importância da responsabilidade afetiva, comunicação e redes de apoio nas relações. Para a especialista, a não monogamia impede que mulheres, em especial as que são mães, de ficarem em situação de violência. “A mãe tem muita demanda, então precisa de amigas, precisa de parentes, precisa de uma comunidade.”

Conheça o “Não é invenção”

O “Não é invenção” é um podcast do Estado de Minas e Portal Uai para o público jovem que busca um ombro para chorar, um conselho profissional para tentar superar aquele fora, um espaço para se abrir sobre sua intimidade emocional e física ou uma companhia para falar abertamente sobre pressões externas, como expectativas familiares e sociais.

Para acompanhar os episódios do “Não é invenção”, acesse as plataformas de áudio ou o canal do Portal Uai no YouTube. E se você quer mandar a sua pergunta ou compartilhar uma história, entre em contato pelo e-mail naoeinvencao@gmail.com. Suas informações, claro, serão totalmente sigilosas e nós não vamos divulgar nomes.

Tópicos relacionados:

monogomia nao-monogamia naoeinvencao podcast poliamor

