Mulher traída viraliza ao se 'vingar' jogando sete quilos de glitter no carro do ex

Uma vingança pessoal está virando um fenômeno nas redes sociais. A bodypiercer Rafaela Bressan, 28, viralizou na internet com um vídeo em que mostra o carro do ex-namorado após ela jogar sete quilos de glitter nos assentos, em tudo. Rafaela fez o mesmo no apartamento dele.

Ela conta que descobriu ter sido traída e resolveu fazer algo que incomodasse o ex, "dentro dos limites da legalidade". Rafaela, moradora de Cuiabá, afirma que não pretendia causar nenhum dano material, e sim um incômodo. "Quis dar trabalho, não prejuízo. Tudo o que ele tinha vinha dos pais, inclusive o carro, então não seria justo atingir outras pessoas".

As imagens em que o carro e o apartamento aparecem sujos de glitter, difícil de remover, já acumulam 13 milhões de visualizações no TikTok. A ideia, segundo ela, era obrigar o ex a lidar com a sujeira e serviria como uma espécie de lição. "Ele nunca foi de limpar nada, nem de organizar o espaço", diz.

Rafaela revela que a vingança aconteceu pouco depois de descobrir a traição. Eles namoraram por cerca de um ano. Ao ser confrontado, o ex teria dito que ela podia "se vingar como quisesse". A ideia do glitter veio um pouco antes. "Eu tinha visto no Instagram uma menina que tinha feito isso. Posteriormente, descobri que existe um relato semelhante em um livro".

