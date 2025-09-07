Mulher flagrada com o chefe no show do Coldplay oficializa divórcio

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Kristin Cabot, a executiva que foi flagrada abraçada com o ex-CEO da Astronomer, Andy Byron, durante um show do Coldplay, pediu oficialmente o divórcio do marido, Andrew Cabot. A informação foi confirmada pela ex-mulher de Andrew, Julia, ao Daily Mail na sexta-feira (5/9).

Segundo o jornal britânico, o pedido foi protocolado em 13 de agosto, em um tribunal de Portsmouth, New Hampshire. Julia revelou que, após a viralização do caso, o celular dela foi “bombardeado” por mensagens de amigos e conhecidos.

Em julho, durante a turnê Music of the Spheres, do Coldplay, em Boston, nos Estados Unidos, a “kiss cam”, câmera que mostra casais da plateia no telão, captou Kristin abraçada com Andy Byron. Ela rapidamente cobriu o rosto, enquanto Byron tentou se esconder fora do enquadramento.

O vocalista Chris Martin brincou com a situação, dizendo que eles poderiam estar apenas tímidos ou “escondendo algo”. O vídeo rapidamente viralizou, chamando atenção de fãs e da mídia.

Logo foi descoberto que os pombinhos eram casados com outras pessoas. A esposa de Andy, Megan Kerrigan, chegou a remover o sobrenome Byron de suas redes sociais, e a Astronomer bloqueou comentários em suas postagens para conter a repercussão. Mas, até então, não se sabia o que tinha acontecido com Kristin.

De acordo com o Daily Mail, Kristin Cabot está oficialmente divorciada de Andrew Cabot. O pedido foi protocolado no dia 13 de agosto em um tribunal de Portsmouth, New Hampshire.

Julia contou que recebeu muitas mensagens após o caso viralizar: “Recebi muitas mensagens de texto de pessoas que souberam do que aconteceu”. Ela ainda entrou em contato com Andrew. "Mandei uma mensagem para Andrew logo depois do ocorrido, e ele disse: 'A vida dela (de Kristin) não tem nada a ver comigo', e disse que eles estavam se separando", declarou.

Problemas conjugais antes do escândalo

Segundo fontes citadas pelo Daily Mail, o flagra teria sido apenas a “gota d’água” para o relacionamento. A família afirmou que Andrew e Kristin já enfrentavam problemas conjugais há vários meses e discutiam a separação.

“Agora a família diz que eles vêm enfrentando problemas conjugais há vários meses, e que estavam discutindo a separação. O que acho interessante, já que, há um mês, eles estavam dizendo o quanto estavam apaixonados”, declarou uma pessoa, que não foi identificada.

Julia comentou sobre Andrew e Kristin, descrevendo ambos como “não adequados” para o casamento e criticou o ex-marido. "Ele é um egocêntrico obcecado por dinheiro. Ele não é uma pessoa legal. Agora, algo ruim aconteceu com ele. As pessoas me mandaram mensagens dizendo: 'Carma. O que você dá, você recebe’. (...) Ele era um marido nada adequado e ela também não parece ser uma esposa adequada", opinou.

Segundo a ex, Andrew se sentiu mais envergonhado do que magoado com a traição. O escândalo também impactou a carreira de ambos na Astronomer. Três dias após a repercussão, Andy Byron pediu demissão do cargo de CEO, enquanto Kristin solicitou desligamento da empresa em 24 de julho. Na época, Kristin ocupava o cargo de chefe de RH, enquanto Byron era CEO.

