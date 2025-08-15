Chris Martin, do Coldplay, faz show surpresa em bar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A noite de quinta-feira (14/8) foi especial para os fãs do Coldplay moradores de West Yorkshire, na Inglaterra. Isso porque o vocalista do grupo, Chris Martin, apareceu de surpresa no Pub Puzzle Hall Inn, para um show intimista surpresa, que durou quase uma hora. Após o fim da apresentação, ele conversou com os fãs, tirou fotos e distribuiu ingressos para a próxima apresentação da banda.

Depois que a notícia da apresentação se espalhou, uma longa fila se formou do lado de fora do pub. Andy Varley, morador da região, contou à BBC que acordou as filhas adolescentes para não perder o momento. “Imagine ter 17 anos, ser fã do Coldplay e seu pai chegar dizendo: ‘Quer ver o Chris Martin agora mesmo? Vista-se, vamos em cinco minutos’”, contou.

A família chegou ao local no início da apresentação. Ele contou que os relatos eram de que as pessoas estavam apenas curtindo a noite, quando viram Chris Martin preparando a estrutura do show.

A atmosfera foi de proximidade e descontração. Martin interagiu com o público, elogiou desenhos feitos por crianças presentes, chegando a colocar um deles em cima de seu piano e prometendo “guardar para sempre”. Durante a apresentação, ele agradeceu calorosamente aos cerca de 100 presentes.

A noite também teve um gesto de generosidade. Ao ouvir sobre um grupo de crianças carentes da região, o cantor presenteou o público com 10 ingressos para o show que fará na próxima segunda-feira em um estádio próximo.

Segundo Varley, que integra o conselho administrativo do pub, nem mesmo a equipe do bar sabia da surpresa. Apenas havia um rumor interno de que Martin poderia aparecer. “Mantivemos segredo por segurança. Se tivesse vazado, milhares de pessoas teriam vindo”, explicou.

