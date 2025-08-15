Assine
PARADISE

Chris Martin, do Coldplay, faz show surpresa em bar

Músico se apresentou por quase uma hora e, em seguida, distribuiu ingressos e conversou com fãs

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
15/08/2025 10:31

Chris Martin, do Coldplay, em show em pub
Chris Martin, do Coldplay, em show em pub crédito: Redes sociais

A noite de quinta-feira (14/8) foi especial para os fãs do Coldplay moradores de West Yorkshire, na Inglaterra. Isso porque o vocalista do grupo, Chris Martin, apareceu de surpresa no Pub Puzzle Hall Inn, para um show intimista surpresa, que durou quase uma hora.  Após o fim da apresentação, ele conversou com os fãs, tirou fotos e distribuiu ingressos para a próxima apresentação da banda.

Depois que a notícia da apresentação se espalhou, uma longa fila se formou do lado de fora do pub. Andy Varley, morador da região, contou à BBC que acordou as filhas adolescentes para não perder o momento. “Imagine ter 17 anos, ser fã do Coldplay e seu pai chegar dizendo: ‘Quer ver o Chris Martin agora mesmo? Vista-se, vamos em cinco minutos’”, contou.

A família chegou ao local no início da apresentação. Ele contou que os relatos eram de que as pessoas estavam apenas curtindo a noite, quando viram Chris Martin preparando a estrutura do show.

A atmosfera foi de proximidade e descontração. Martin interagiu com o público, elogiou desenhos feitos por crianças presentes, chegando a colocar um deles em cima de seu piano e prometendo “guardar para sempre”. Durante a apresentação, ele agradeceu calorosamente aos cerca de 100 presentes.

A noite também teve um gesto de generosidade. Ao ouvir sobre um grupo de crianças carentes da região, o cantor presenteou o público com 10 ingressos para o show que fará na próxima segunda-feira em um estádio próximo. 

Segundo Varley, que integra o conselho administrativo do pub, nem mesmo a equipe do bar sabia da surpresa. Apenas havia um rumor interno de que Martin poderia aparecer. “Mantivemos segredo por segurança. Se tivesse vazado, milhares de pessoas teriam vindo”, explicou.

Quais os maiores sucessos do Coldplay?

  1. Yellow (2000)
  2. Clocks (2002)
  3. The Scientist (2002)
  4. Viva La Vida (2008)
  5. Fix You (2005)
  6. Paradise (2011)
  7. A Sky Full of Stars (2014)
  8. Adventure of a Lifetime (2015)
  9. Something Just Like This (2017)
  10. Hymn for the Weekend (2015)

