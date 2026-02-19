Assine
NÃO GOSTOU DO RESULTADO

Carnaval do Rio: Mocidade questiona derrota após tributo a Rita Lee

Escola terminou em 11º lugar e disse ter recebido notas abaixo do merecido em diversos quesitos. Mocidade ficou de fora do desfiles das campeãs

19/02/2026 10:45

Mocidade apresentou samba-enredo inspirado na cantora Rita Lee e contou com o viúvo e os filhos da Rainha do Rock
Mocidade apresentou samba-enredo inspirado na cantora Rita Lee e contou com o viúvo e os filhos da Rainha do Rock

A Mocidade Independente de Padre Miguel manifestou indignação após o resultado da apuração do Grupo Especial do Rio de Janeiro, nessa quarta-feira (18/2). A escola, que levou para a avenida o enredo “Rita Lee, A Padroeira da Liberdade”, terminou na 11ª colocação, com 267,4 pontos, e ficou fora do Desfile das Campeãs do carnaval 2026. A vencedora foi a Viradouro, com 270 pontos, e um enredo em homenagem a Mestre Ciça, que comanda a bateria da escola há 16 anos.

Em nota publicada nas redes sociais, a agremiação afirmou ter encerrado a apuração com “sentimento de indignação e insatisfação com as notas dadas pelos jurados”. No comunicado, a Mocidade garantiu aos torcedores, componentes e simpatizantes que vai buscar esclarecimentos sobre os critérios adotados.

“Temos a convicção de que merecíamos notas melhores em diversos quesitos, e que terminaríamos a apuração em um resultado melhor do que o 11º lugar”, diz trecho da nota. A escola também informou que aguardará a divulgação das justificativas oficiais para avaliar as pontuações recebidas.

O desfile homenageou a trajetória da cantora Rita Lee (1947–2023), exaltando sua irreverência, defesa da liberdade e militância em prol dos direitos dos animais. A apresentação na Marquês de Sapucaí incluiu alas que celebraram o legado artístico e o ativismo da artista.

A insatisfação também partiu da bateria. Mestre Dudu, responsável há dez anos pela “Não Existe Mais Quente”, criticou as notas 9,9 atribuídas ao quesito. “Essas notas não condizem com o meu trabalho. A bateria Não Existe Mais Quente sempre será nota 10. Agora é guerra”, escreveu nas redes sociais.

Quem também se manifestou foi a cantora Anitta. Pelo X, ela classificou como “muita sacanagem” a nota 9,6 recebida em Enredo. “Achei o desfile da Mocidade a coisa mais linda esse ano. O samba maneiríssimo. E a escola ficou lá embaixo, minha gente”, publicou. 

Apesar da crítica, Anitta reconheceu o mérito da campeã Unidos do Viradouro, que conquistou o título do Carnaval 2026. “Achei a Viradouro perfeita, claro que mereceu. Só queria ver a Mocidade pessoalmente nas campeãs, poxa. Tava lindo a Rita e seus doguinhos”, completou.


