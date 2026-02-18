Mesmo com vaias e polêmica, Virginia segue rainha da Grande Rio em 2027

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Mesmo após uma estreia marcada por vaias, imprevistos com a fantasia e forte repercussão nas redes sociais, Virginia Fonseca seguirá como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio no carnaval de 2027. A confirmação foi feita pelo presidente da escola, Hélio Ribeiro de Oliveira, em entrevista ao g1.

A influenciadora estreou no cargo na madrugada desta quarta-feira (18/2), durante o desfile na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Segundo o dirigente, a permanência já estava definida antes mesmo do desfile. “Renovada, renovadíssima desde semana passada comigo e com toda a presidência”, afirmou.

A passagem pela avenida foi marcada por reações divididas do público e por dificuldades com o figurino. Durante o desfile, Virginia enfrentou dores por causa do costeiro da fantasia, que pesava cerca de 12 quilos e precisou ser retirado em parte da apresentação.

Além disso, o tapa-sexo começou a descolar ao longo da evolução na avenida. O problema obrigou a influenciadora a sambar com mais cautela para evitar que a peça se soltasse completamente, o que acabou interferindo no desempenho.

A chegada à avenida também gerou confusão. Após deixar o camarote onde se preparava, pouco depois da meia-noite, Virginia foi cercada por público, curiosos e desfilantes enquanto seguia para a concentração.

Os seguranças que a acompanhavam usavam camisas da escola com as inscrições “Diretor de Concentração” e “Diretoria”. Durante o trajeto, houve empurra-empurra, incluindo momentos de tensão com jornalistas e integrantes que tentavam se aproximar.