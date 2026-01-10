Hospital se defende de acusação de negligência por parte do pai da influenciadora Isabel Veloso

FOLHAPRESS - Poucas horas antes de perder a filha, Isabel Veloso, Joelson Veloso fez um desabafo nas redes sociais manifestando sua preocupação com o tratamento dela. A jovem estava internada no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba (PR), onde tratava um linfoma de Hodgkin.

"Apesar de todo esforço da equipe de cuidados intensivos, sentimos ausência de um acompanhamento mais atento por parte da hematologia, especialmente diante de um quadro tão delicado e instável. Isabel é mais que um caso clínico: é uma jovem cheia de vida, fé e vontade de viver", escreveu o pai. Horas depois da publicação, Isabel morreu.

"Solicitamos providências urgentes e o devido comprometimento com sua recuperação. O silêncio diante da gravidade do quadro não pode ser uma opção. Seguimos confiando em Deus, mas também pedimos responsabilidade, respeito e humanidade. Como pai, estou cansado de ouvir 'não tem jeito'! Não vamos nos calar", continuava Joelson na publicação.

Horas após a família anunciar a morte de Isabel nas redes, a instituição publicou uma nota de esclarecimento em que afirma que a jovem foi tratada com "assistência integral, contínua e humanizada" e que morreu em decorrência de complicações associadas ao transplante de medula.

Isabel tinha 19 anos e deixa o filho, de um ano, o marido, os pais e a irmã.

Leia na íntegra a nota do hospital:

O Hospital Erasto Gaertner informa, com profundo pesar, o falecimento da paciente Isabel Veloso, em decorrência de complicações relacionadas ao transplante de medula óssea (TMO), indicado em alguns cenários para o tratamento de Linfoma de Hodgkin.

A paciente encontrava-se em acompanhamento especializado e, nos últimos dias, apresentou piora clínica significativa associada a complicações inerentes ao procedimento de transplante, condição reconhecidamente complexa e de alto risco, mesmo quando realizada sob rigorosos protocolos assistenciais.

Durante todo o período de internação, a paciente recebeu assistência integral, contínua e humanizada, com atuação multiprofissional e acompanhamento permanente das equipes de Hematologia, Medicina Intensiva, Infectologia, Enfermagem e demais especialidades envolvidas, sendo adotadas todas as medidas terapêuticas indicadas conforme as melhores evidências científicas e protocolos assistenciais vigentes.

O Hospital Erasto Gaertner reafirma seu compromisso histórico com a excelência no cuidado oncológico, com a segurança do paciente e com a atuação ética, técnica e responsável em procedimentos de alta complexidade, como o transplante de medula óssea. Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade e respeito aos familiares e amigos.