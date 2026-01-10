Hospital se defende de acusação de negligência por parte do pai da influenciadora Isabel Veloso
Joelson Veloso criticou a assistência médica recebida pela filha no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba (PR)
compartilheSIGA
FOLHAPRESS - Poucas horas antes de perder a filha, Isabel Veloso, Joelson Veloso fez um desabafo nas redes sociais manifestando sua preocupação com o tratamento dela. A jovem estava internada no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba (PR), onde tratava um linfoma de Hodgkin.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Apesar de todo esforço da equipe de cuidados intensivos, sentimos ausência de um acompanhamento mais atento por parte da hematologia, especialmente diante de um quadro tão delicado e instável. Isabel é mais que um caso clínico: é uma jovem cheia de vida, fé e vontade de viver", escreveu o pai. Horas depois da publicação, Isabel morreu.
Leia Mais
"Solicitamos providências urgentes e o devido comprometimento com sua recuperação. O silêncio diante da gravidade do quadro não pode ser uma opção. Seguimos confiando em Deus, mas também pedimos responsabilidade, respeito e humanidade. Como pai, estou cansado de ouvir 'não tem jeito'! Não vamos nos calar", continuava Joelson na publicação.
- Entenda o risco do excesso de magnésio que levou a influenciadora Isabel Veloso para a UTI
- Intubada ontem e extubada hoje: entenda o estado de Isabel Veloso
Horas após a família anunciar a morte de Isabel nas redes, a instituição publicou uma nota de esclarecimento em que afirma que a jovem foi tratada com "assistência integral, contínua e humanizada" e que morreu em decorrência de complicações associadas ao transplante de medula.
Isabel tinha 19 anos e deixa o filho, de um ano, o marido, os pais e a irmã.
Leia na íntegra a nota do hospital:
O Hospital Erasto Gaertner informa, com profundo pesar, o falecimento da paciente Isabel Veloso, em decorrência de complicações relacionadas ao transplante de medula óssea (TMO), indicado em alguns cenários para o tratamento de Linfoma de Hodgkin.
A paciente encontrava-se em acompanhamento especializado e, nos últimos dias, apresentou piora clínica significativa associada a complicações inerentes ao procedimento de transplante, condição reconhecidamente complexa e de alto risco, mesmo quando realizada sob rigorosos protocolos assistenciais.
Durante todo o período de internação, a paciente recebeu assistência integral, contínua e humanizada, com atuação multiprofissional e acompanhamento permanente das equipes de Hematologia, Medicina Intensiva, Infectologia, Enfermagem e demais especialidades envolvidas, sendo adotadas todas as medidas terapêuticas indicadas conforme as melhores evidências científicas e protocolos assistenciais vigentes.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O Hospital Erasto Gaertner reafirma seu compromisso histórico com a excelência no cuidado oncológico, com a segurança do paciente e com a atuação ética, técnica e responsável em procedimentos de alta complexidade, como o transplante de medula óssea. Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade e respeito aos familiares e amigos.