NAS ALTURAS

Prefeito do Rio quer 'tabelar' produtos vendidos nas praias

Eduardo Paes citou abusos e preços exorbitantes praticados por comerciantes no verão

3º lugar: Rio de Janeiro (RJ) - Segunda maior metrópole do Brasil, a Cidade Maravilhosa tem fama ímpar em razão de suas belezas naturais, como o Pão de Açúcar, as praias de Copacabana, Ipanema, Leblon e Barra da Tijuca, e ícones culturais como o Cristo Redentor e o Carnaval carioca. Este último, aliás, é considerado a maior festa do planeta. A vida noturna também traz magia à cidade. Com forte influência histórica, cultural e econômica no Brasil, abriga importantes instituições, como o Theatro M
3º lugar: Rio de Janeiro (RJ) - Segunda maior metrópole do Brasil, a Cidade Maravilhosa tem fama ímpar em razão de suas belezas naturais, como o Pão de Açúcar, as praias de Copacabana, Ipanema, Leblon e Barra da Tijuca, e ícones culturais como o Cristo Redentor e o Carnaval carioca. Este último, aliás, é considerado a maior festa do planeta. A vida noturna também traz magia à cidade. Com forte influência histórica, cultural e econômica no Brasil, abriga importantes instituições, como o Theatro M crédito: Artyominc / Wikimedia Commons

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), disse que pediu um estudo para avaliar a possibilidade de tabelar os preços de produtos vendidos nas praias da cidade.

Paes citou abusos e preços exorbitantes praticados por comerciantes no verão. "Diante do que tem acontecido, estou determinando que as secretarias de Ordem Pública e Defesa do Consumidor iniciem estudos para avaliarmos a viabilidade de implementação desse tabelamento em nossas praias", publicou nas redes sociais.

O prefeito usou o exemplo de praias de Tel Aviv, em Israel. Ele disse que os preços são tabelados na cidade israelense. "Em geral prefiro deixar o livre mercado funcionar, mas diante do que temos visto, alguma ação terá que ser tomada", afirmou Paes.

Paes ressaltou que o comércio nas praias do Rio só pode funcionar com autorização da prefeitura. Isso inclui barracas, quiosques, aluguel de cadeira e outras atividades.

Na zona sul do Rio, aluguel de espreguiçadeira chega a R$ 100. Segundo reportagem do jornal O Globo, citada pelo prefeito, o preço médio do aluguel de uma cadeira nas zonas Sul e Sudoeste varia entre R$ 15 e R$ 20.

eduardo-paes praias rio-de-janeiro

