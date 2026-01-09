Criança tem braço imobilizado com papelão após fratura em UPA do RJ
Unidade de São Pedro da Aldeia não tinha ortopedista nem material para engessamento
compartilheSIGA
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma criança atendida na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, teve o braço imobilizado de forma improvisada com papelão após sofrer uma fratura. A unidade não contava com ortopedista nem com material adequado para o engessamento no momento do atendimento. O caso ocorreu na segunda-feira (5).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo familiares, a criança passou por exame de imagem que confirmou a fratura, mas foi informada que não havia atendimento especializado em ortopedia na UPA. Para evitar agravamento da lesão, profissionais de saúde realizaram uma imobilização provisória até que fosse possível o encaminhamento para outro serviço.
Leia Mais
O atendimento definitivo ocorreu apenas no dia seguinte, no pronto-socorro do município, onde o braço foi engessado.
- Jovem que executou irmãs é encontrado morto em presídio de Ipatinga
- Adolescente tenta envenenar pais com chumbinho por namoro proibido em MG
Em nota, a Fundação Saúde afirmou que a UPA São Pedro da Aldeia não dispõe de atendimento especializado em ortopedia. A instituição disse que vai abrir uma sindicância para apurar os fatos "com rigor e agilidade" e reiterou o compromisso de oferecer assistência em saúde de qualidade à população atendida nas unidades da rede.
Manuais de primeiros socorros publicados pelo Ministério da Saúde e disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde orientam que, em casos de fraturas não expostas, pode ser feita uma imobilização temporária com materiais improvisados, como papelão ou madeira, desde que a medida seja apenas emergencial e seguida de encaminhamento ao atendimento especializado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
As próprias publicações, no entanto, destacam que esse tipo de procedimento não substitui avaliação médica nem tratamento definitivo.