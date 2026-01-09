Prova de vida do INSS em 2026: quem precisa fazer e como funciona

A comprovação de vida é um procedimento essencial para manter o pagamento de benefícios para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em 2026, não há mais a necessidade de deslocamento até uma agência bancária, e o processo é automático para a maioria dos segurados.

Desde 2023, o Instituto realiza esse cruzamento de dados de diferentes bases do governo para verificar se o beneficiário realizou alguma atividade nos últimos meses. Essa busca ativa por informações visa facilitar a rotina dos cidadãos e evitar fraudes.

Qualquer interação registrada em sistemas públicos serve como prova de vida. A atualização do benefício ocorre quando o sistema identifica ações como vacinação, consultas no Sistema Único de Saúde (SUS), emissão ou renovação de documentos como passaporte e carteira de identidade, votação nas eleições, declaração do Imposto de Renda, atualização no Cadastro Único (CadÚnico) e recebimento do benefício com biometria em caixas eletrônicos.

O acesso ao aplicativo Meu INSS com selo ouro ou a contratação de um empréstimo consignado com reconhecimento biométrico também é válido como comprovação. A ideia é que os atos comuns do dia a dia do cidadão confirmem que ele está vivo e apto a continuar recebendo seu pagamento.

O que acontece se a prova de vida não for confirmada?

Caso não encontre nenhum registro de atividade no período de dez meses posteriores ao mês de aniversário do beneficiário, uma notificação será enviada constando “comprovação de vida não realizada”, para que o segurado realize a comprovação de vida. A notificação será enviada por meio do Meu INSS, Central 135 ou por notificação bancária

A partir do recebimento da notificação, o beneficiário deverá realizar alguma das atividades que constam nas bases de dados do governo, e, caso preferir, poderá fazer a prova de vida em um caixa eletrônico com biometria ou diretamente em uma agência da Previdência Social.

Por isso, é fundamental manter o cadastro, especialmente telefone e e-mail, sempre atualizado no sistema Meu INSS para garantir o recebimento de comunicações oficiais. O benefício só será bloqueado se nenhuma ação for tomada após o período de 60 dias.

Como consultar a situação da sua prova de vida

Para verificar a data da última confirmação de vida realizada pelo INSS, o segurado pode acessar o aplicativo ou site Meu INSS. Na plataforma, basta procurar pela opção “Prova de Vida” e conferir o status. Outra alternativa é ligar para a Central de Atendimento 135 e solicitar a informação.

