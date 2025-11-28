Intubada ontem e extubada hoje: entenda o estado de Isabel Veloso

Nesta sexta-feira (28/11), Isabel Veloso recebeu uma extubação na unidade de terapia intensiva (UTI) na qual estava internada desde a madrugada de quinta-feira (27/11). A influenciadora de 19 anos havia sido intubada após uma parada respiratória sofrida naquela madrugada.

Lucas Borbas, com quem Isabel é casada desde abril de 2024, compartilhou nas redes sociais que os exames da esposa indicavam altos níveis de magnésio no sangue (hipermagnesemia).

Hoje, Lucas relatou que os profissionais planejavam retirar o tubo para avaliar a capacidade de respiração espontânea de Isabel. Cerca de cinco horas após a postagem, ele revela a alta. “Graças a Deus, a Isabel conseguiu sair, conseguiu respirar sozinha, sem o tubo. E isso aí já é uma vitória”, conta, alegre, em um story.

Porém, Isabel ainda não recebeu alta da unidade. Ao receber atualizações médicas sobre o sucesso da extubação, Lucas acreditou que seria o caso. “A princípio, era isso. Só que a Isabel fez uma tomografia e os médicos reavaliaram a situação dela, e decidiram a segurá-la mais um pouco na UTI”, conta. Ele pede desculpas aos seguidores, dizendo que se empolgou ao contar, mas afirma que a esposa se encontra bem e continuará sob observação.

Intubada ontem e extubada hoje?

Isabel Bueno foi intubada ontem e, hoje, extubada.

A intubação é um procedimento no qual um tubo é inserido na traqueia do paciente para auxiliar na respiração, geralmente por não conseguir respirar por conta própria. Esse tubo é conectado a um ventilador mecânico, que envia oxigênio aos pulmões.

Já a extubação é o contrário: a retirada desse tubo. É um momento delicado, em que a equipe médica avalia se o paciente recuperou a força e a capacidade de respirar sem ajuda do aparelho. A decisão é baseada em uma série de critérios clínicos para garantir que a transição seja segura.

Antes da intubação

Segundo o relato de Lucas, Isabel foi hospitalizada para realizar uma colonoscopia. No entanto, exames prévios ao procedimento identificaram um excesso de magnésio em seu sangue. Logo depois, ela “deu baixa”, parou de respirar e sua saturação de oxigênio caiu drasticamente.

Devido à gravidade do quadro, a influenciadora foi transferida para a UTI e precisou ser intubada. Em outro momento, o marido contou que precisou deixar o hospital. “Não posso ficar aqui no hospital, porque não tem muito o que fazer também”, disse aos seguidores.

Com o hábito de publicar sobre o estado de saúde de Isabel, Lucas comentou que consideraria um egoísmo não manter os seguidores atualizados, dado o acompanhamento que o público dedica à história dela. A jovem, que enfrentava um câncer terminal desde os 15 anos, passou por um transplante de medula óssea no último 24 de outubro, em que o doador foi seu próprio pai.

Com o sucesso transplante, Isabel recebeu alta do hospital em 10 de novembro Instagram/reprodução

Histórico da influenciadora

Isabel Veloso foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021. Na época, os médicos lhe deram uma expectativa de vida de apenas seis meses.

Apesar do tumor ter se estabilizado, a doença retornou no início de 2024, e a influenciadora passou por um novo tratamento. Em agosto do mesmo ano, ela anunciou uma gravidez e, hoje, é mãe de Arthur, que completa 11 meses nesse sábado (29/11).

Em maio de 2025, Isabel comemorou nas redes sociais a remissão de seu câncer e a possibilidade de realização do transplante de medula óssea.

