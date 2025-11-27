Assine
ATENDIMENTO DO SUS

Cirurgia vascular: hospital de BH recebe evento de atualização científica

Primeira edição do Horizonte Vascular ocorre neste sábado (29/11) e conecta ensino, experiência e novas tecnologias para os especialistas da área

Repórter
27/11/2025 15:00

veias do braço/angiologia
O evento inclui procedimentos como endolaser, radiofrequência, laser transdérmico e escleroterapia com espuma crédito: brgfx/FreePik

Neste sábado (29/11), o Hospital Evangélico de Belo Horizonte recebe a primeira edição do Horizonte Vascular, uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Angiologia de Cirurgia Vascular – Regional Minas Gerais (SBACV-MG). 

O evento de atualização científica conecta ensino, experiência e novas tecnologias para os especialistas da área e, durante toda a sua realização, das 8 às 17 horas, vai atender mais de 30 pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) com procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais de ponta, como:

  • Endolaser
  • Radiofrequência
  • Laser transdérmico
  • Escleroterapia com espuma
  • Outros, ainda indisponíveis na rede pública de saúde

O cirurgião vascular da instituição filantrópica e um dos idealizadores do Horizonte Vascular, Rafael Henrique Rodrigues Costa, adianta que o evento vai reunir 60 especialistas de todo o país, entre professores de renome nacional e alunos. “As aulas são práticas e as demonstrações das técnicas cirúrgicas e ambulatoriais vão beneficiar pacientes do SUS que não teriam condições de acessar tais procedimentos”, frisa.

Segundo o presidente da SBACV-MG, Gustavo Murta, “este é um evento em que todos saem ganhando. Os colegas médicos adquirem e atualizam conhecimentos e os pacientes terão a chance de fazer um tratamento de ponta, sem custos. Por outro lado, o hospital tem uma estrutura de média e alta complexidade que nos permitirá fazer os procedimentos com total segurança.”

No Brasil, as varizes são, atualmente, a doença vascular mais prevalente. A condição acomete, em algum grau, cerca de 1/3 da população.

Serviço

Horizonte Vascular

Local: Hospital Evangélico de Belo Horizonte – Rua Alípio Goulart, 25, Bairro Serra, Belo Horizonte – MG

Data: 29/11

Horário: 8 às 17 horas

