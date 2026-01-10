Assine
Maranhão

Polícia encontra pegadas infantis a 5km de onde crianças desapareceram

Área onde as buscas são feitas é de mata extensa e fechada, com rio, lagos e cercada por fazendas. Exército foi mobilizado para auxiliar

Darcianne Diogo - Correio Braziliense
Darcianne Diogo - Correio Braziliense
10/01/2026 19:53

Na mata de Bacabal, policiais, voluntários e Exército buscam por crianças desaparecidas
Na mata de Bacabal, no Maranhão, policiais, voluntários e Exército buscam por crianças desaparecidas crédito: Reprodução/Redes sociais

Durante as buscas pelas duas crianças desaparecidas no povoado de São Sebastião dos Pretos, em Bacabal, no Maranhão, policiais encontraram fezes humanas e rastros de pegadas supostamente infantis em um raio de 5km do povoado. A informação foi repassadas ao Correio pela Polícia Militar do Estado do Maranhão (PMMA).

Os irmãos Ágata Isabelle, de 6 anos, Allan Michael, de 4, saíram de casa com o primo Wanderson Kauã, de 8 anos, no domingo (4/1). Segundo os familiares, as crianças foram brincar na região, mas não foram mais vistos. Na quarta-feira (7/1), Wanderson foi encontrado e resgatado com vida, mas estava fraco, debilitado e abatido.

Os fragmentos de fezes serão analisados. Segundo a PM, havia apenas três pegadas supostamente de uma criança.

Ao Correio, o chefe da Segurança Pública afirmou que o trabalho soma 130 horas ininterruptas. A força-tarefa contava com cerca de 200 policiais das forças de segurança. “Hoje, temos entre 400 e 500 pessoas mobilizadas, somando efetivo policial, equipes da prefeitura, voluntários e, agora, o Exército”.

Vinte e dois militares dos Batalhões de Infantaria de Selva (BIS) do Exército se deslocaram ao município para auxiliar no serviço. Além disso, participam outros 15 policiais do Batalhão Ambiental, vindos de São Luís. “Também houve reforço tecnológico, com a chegada de novos drones”, disse o secretário.

O Correio conversou com o prefeito do município, Roberto Costa (MDB), que detalhou a região onde as buscas são concentradas. A área é de mata extensa e fechada, com rio, lagos e cercada por fazendas. “São usados drones, helicópteros, cães farejadores. As buscas ocorrem de forma ininterrupta, quase que 24 horas por dia”, afirmou.

