VOCÊ COMERIA?

Vídeo: família cozinha filé esquecido no freezer desde 2017

Registro mostra teste culinário com uma peça de filé mignon guardada desde 2017

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
04/12/2025 13:08 - atualizado em 04/12/2025 13:14

Vídeo mostra carne congelada desde 2017 sendo preparada
Vídeo mostra carne congelada desde 2017 sendo preparada crédito: Reprodução

Um vídeo viralizou nas redes sociais ao mostrar uma família reunida para cumprir uma promessa inusitada: preparar e provar um filé mignon que estava congelado desde 14 de novembro de 2017. A publicação foi feita pelo nutricionista Juscélio Araujo.

“Finalmente, a gente descongelou esse filé que estava esquecido na casa do meu pai desde 2017… promessa é dívida”, disse, mostrando um post com mais de 14 mil curtidas, muito acima das 2 mil necessárias para que ele seguisse com o desafio.

Nas imagens, a família descongela a peça “como manda o figurino”, segundo o narrador. Ao abrir a embalagem, eles analisam a carne com surpresa. “A textura tá normal”, comenta uma das participantes. “Bem vermelhinho”, acrescenta o pai, enquanto o filho cheira o filé e reage com uma mistura de dúvida e aprovação: “Acho que vai tá bom…”.

Depois de cortar a carne em medalhões altos, o filho sela o filé apenas com sal e pimenta, destacando que “filé nem precisa de tanta coisa”. O clima então muda para um suspense cômico: “Tanananã…”, brinca o narrador, enquanto a família debate quem deve provar primeiro. Entre risos, o pai dispara: “Eu vou viver mais!”, arrancando gargalhadas dos demais.

Todos provam a carne e elogiam: “Tá bom!”, “Uma delícia!” e até “Perfeito!”. Em tom de brincadeira, a família brinda dizendo: “E essa foi a última refeição da família!”. A cena rende humor, mas também atenção do público.

A verdade, no entanto, aparece logo depois. Para evitar qualquer risco — especialmente para as crianças — o narrador revela que o prato servido na mesa era feito com carne fresca. “Pra não dizerem que somos pais irresponsáveis, a gente comprou outro filé novinho”, explica, enquanto mostra o jantar completo com risoto de parmesão.

Mas o vídeo vai além da piada. Na reta final, ele ganha um tom emocionado com fotos antigas da mãe do narrador, já falecida. “Parece que a gente tinha se teleportado para oito anos atrás, quando a minha mãe ainda estava aqui”, diz. 

Segundo ele, a brincadeira acabou virando um pretexto para reunir a família, relembrar histórias e fazer planos para o futuro. O vídeo termina com todos à mesa desejando um fim de ano cheio de coisas boas aos espectadores.

Mas afinal… é seguro comer carne congelada por tantos anos?

A família não comeu a carne antiga, seguindo a orientação de especialistas em segurança alimentar. A orientação é que carnes bovinas podem ser mantidas congeladas por 4 a 12 meses, dependendo do corte e das condições de armazenamento.

No caso da carne moída, a validade é de 3 a 4 meses. Após esse período, a proteína não necessariamente causa intoxicação, mas perde qualidade nutricional, sabor, textura e pode apresentar riscos, especialmente se o congelamento tiver sido irregular.

Já a carne suína em cortes inteiros dura até 6 meses congelada; e a moída até 3 meses. O bacon deve ser ingerido até, no máximo, 1 mês congelado; enquanto a linguiça fresca, até dois meses. 

Se o frango for inteiro, a regra é diferente: a ave inteira tem validade de 12 meses; pedaços, como peito, coxa e sobrecoxa, até 9 meses; para os miúdos, o prazo é de 4 meses. 

Os peixes variam com o tipo: 

  • Magros (tilápia, bacalhau fresco, linguado): até 6 meses;
  • Gordos (salmão, atum, truta): até 3 meses;
  • Frutos do mar (camarão, polvo, lula): até 3-4 meses.

A carne congelada está boa para consumo se não apresentar indícios como odor azedo, amônia ou ranço; coloração marrom acinzentada com manchas esverdeadas; textura pegajosa ou viscosa; cristais de gelo excessivos dentro da embalagem (indício de descongelamento e recongelamento).

Qual a melhor forma de congelar a carne?

  • Congele a carne ainda fresca e em porções menores para facilitar o uso;
  • Utilize embalagem a vácuo ou sacos próprios para congelamento, retirando o máximo de ar;
  • Mantenha o freezer a -18°C ou menos;
  • Evite abrir o freezer muitas vezes, para não comprometer a temperatura;
  • Organize por data e use o sistema PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai).

Como descongelar de forma segura

  • O método mais seguro é sempre na geladeira, por horas ou durante a noite;
  • Em casos mais rápidos, use o micro-ondas no modo específico de descongelamento, mas cozinhe imediatamente;
  • Nunca descongele carnes em temperatura ambiente ou na água quente.

Pode recongelar?

  • Carne crua não deve ser recongelada depois de totalmente descongelada;
  • Carne já cozida pode ser recongelada, desde que resfriada corretamente.

Preparar alimentos com antecedência facilita a rotina, deixando tempo livre até para o lazer. Mas o congelamento requer atenção a procedimentos essenciais. Começando pela higiene, é crucial lavar as mãos e utilizar utensílios limpos para evitar contaminação.-- Reprodução / Youtube Canal BBC News Brasil
Preparar alimentos com antecedência facilita a rotina, deixando tempo livre até para o lazer. Mas o congelamento requer atenção a procedimentos essenciais. Começando pela higiene, é crucial lavar as mãos e utilizar utensílios limpos para evitar contaminação. - Reprodução / Youtube Canal BBC News Brasil
Ao preparar frutas, legumes e outros alimentos, a secagem adequada é indispensável para prevenir a formação de cristais de gelo durante o congelamento.-Bearfotos por Freepik
Ao preparar frutas, legumes e outros alimentos, a secagem adequada é indispensável para prevenir a formação de cristais de gelo durante o congelamento. Bearfotos por Freepik
Além disso, é fundamental escolher recipientes apropriados, garantindo que estejam limpos e secos, e deixando espaço para a expansão dos alimentos.-Freepik
Além disso, é fundamental escolher recipientes apropriados, garantindo que estejam limpos e secos, e deixando espaço para a expansão dos alimentos. Freepik
O congelamento rápido contribui para preservar texturas e sabores, sendo crucial evitar sobrecarregar o congelador para permitir uma circulação de ar eficiente. -Freepik
O congelamento rápido contribui para preservar texturas e sabores, sendo crucial evitar sobrecarregar o congelador para permitir uma circulação de ar eficiente. Freepik
A rotulagem com nome e data e o cuidado para não descongelar e recongelar são práticas essenciais para manter a qualidade dos alimentos congelados.-freepik
A rotulagem com nome e data e o cuidado para não descongelar e recongelar são práticas essenciais para manter a qualidade dos alimentos congelados. freepik
Ao adotar esses cuidados práticos, é possível desfrutar da folia com comida fresca e preservar a integridade dos alimentos congelados. Vamos sugerir algumas opções saborosas e caseiras que você pode congelar para agilizar o preparo quando voltar da folia. -Freepik
Ao adotar esses cuidados práticos, é possível desfrutar da folia com comida fresca e preservar a integridade dos alimentos congelados. Vamos sugerir algumas opções saborosas e caseiras que você pode congelar para agilizar o preparo quando voltar da folia. Freepik
Aí é só colocar no micro-ondas ou no forno para fazer o descongelamento e consumir a comida de forma rápida, prática e nutritiva. -Flickr danieleralte
Aí é só colocar no micro-ondas ou no forno para fazer o descongelamento e consumir a comida de forma rápida, prática e nutritiva. Flickr danieleralte
Lasanha- Congelamento: Monte em assadeiras individuais e congele antes de cortar em porções- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Asse no forno para manter a textura e o sabor.-Youtube/ Receitas de Pai
Lasanha- Congelamento: Monte em assadeiras individuais e congele antes de cortar em porções- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Asse no forno para manter a textura e o sabor. Youtube/ Receitas de Pai
Estrogonofe de Frango ou Carne- Congelamento: Armazene o estrogonofe em recipientes fechados hermeticamente- Congelar por até: 2 meses- Descongelamento: Aqueça no fogão, mexendo para evitar separação do molho.-YouTube/BRUNA CARVALHO TV
Estrogonofe de Frango ou Carne- Congelamento: Armazene o estrogonofe em recipientes fechados hermeticamente- Congelar por até: 2 meses- Descongelamento: Aqueça no fogão, mexendo para evitar separação do molho. YouTube/BRUNA CARVALHO TV
Sopa de Legumes- Congelamento: Resfrie e congele em porções individuais- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Aqueça no fogão ou micro-ondas, mexendo ocasionalmente.-Hanna Balan/Unsplash
Sopa de Legumes- Congelamento: Resfrie e congele em porções individuais- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Aqueça no fogão ou micro-ondas, mexendo ocasionalmente. Hanna Balan/Unsplash
Feijoada- Congelamento: Separe carnes e feijão em recipientes distintos - Congelar por até: 2 meses - Descongelamento: Aqueça lentamente no fogão, adicionando água conforme necessário.-Reprodução/@oficialportela
Feijoada- Congelamento: Separe carnes e feijão em recipientes distintos - Congelar por até: 2 meses - Descongelamento: Aqueça lentamente no fogão, adicionando água conforme necessário. Reprodução/@oficialportela
Frango à Parmegiana- Congelamento: Disponha em camadas separadas para preservar a crocância- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Asse no forno para garantir a textura crocante.-Youtube/ Menino Prendado
Frango à Parmegiana- Congelamento: Disponha em camadas separadas para preservar a crocância- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Asse no forno para garantir a textura crocante. Youtube/ Menino Prendado
Arroz de Carreteiro- Congelamento: Espalhe em camadas finas em recipientes planos para resfriar rapidamente- Congelar por até: 2 meses- Descongelamento: Aqueça no micro-ondas ou fogão, adicionando um pouco de água para manter a umidade do arroz.-stockking por freepik
Arroz de Carreteiro- Congelamento: Espalhe em camadas finas em recipientes planos para resfriar rapidamente- Congelar por até: 2 meses- Descongelamento: Aqueça no micro-ondas ou fogão, adicionando um pouco de água para manter a umidade do arroz. stockking por freepik
Peito de Frango Grelhado- Congelamento: Embale cada peito individualmente com filme plástico - Congelar por até: 6 meses- Descongelamento: Deixe na geladeira durante a noite e finalize grelhando para manter a suculência.-
Peito de Frango Grelhado- Congelamento: Embale cada peito individualmente com filme plástico - Congelar por até: 6 meses- Descongelamento: Deixe na geladeira durante a noite e finalize grelhando para manter a suculência.
Escondidinho de Carne Seca- Congelamento: Monte em porções individuais e congele em recipientes apropriados- Congelar por até: 2 meses- Descongelamento: Asse no forno até que esteja completamente aquecido, mantendo a cobertura crocante.-Youtube/ Menino Prendado
Escondidinho de Carne Seca- Congelamento: Monte em porções individuais e congele em recipientes apropriados- Congelar por até: 2 meses- Descongelamento: Asse no forno até que esteja completamente aquecido, mantendo a cobertura crocante. Youtube/ Menino Prendado
Quibe Assado- Congelamento: Molde em porções individuais antes de congelar- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Asse no forno até ficar completamente aquecido, mantendo a textura do quibe.-Youtube/Isamara Amâncio
Quibe Assado- Congelamento: Molde em porções individuais antes de congelar- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Asse no forno até ficar completamente aquecido, mantendo a textura do quibe. Youtube/Isamara Amâncio
Frango com Legumes Orientais- Congelamento:Armazene em porções com molho para manter a umidade- Congelar por até: 2 meses- Descongelamento: Reaqueça no wok ou frigideira para preservar a crocância dos legumes.-
Frango com Legumes Orientais- Congelamento:Armazene em porções com molho para manter a umidade- Congelar por até: 2 meses- Descongelamento: Reaqueça no wok ou frigideira para preservar a crocância dos legumes.
Moqueca de Peixe- Congelamento: Divida em porções e congele em sacos resistentes ao congelamento- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento:Aqueça lentamente no fogão para manter os sabores autênticos.-YouTube/Torrada Torrada
Moqueca de Peixe- Congelamento: Divida em porções e congele em sacos resistentes ao congelamento- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento:Aqueça lentamente no fogão para manter os sabores autênticos. YouTube/Torrada Torrada
Picadinho de Carne com Purê de Batata- Congelamento: Separe carne e purê em recipientes distintos- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Aqueça separadamente e misture antes de servir para manter as texturas.-Freepik
Picadinho de Carne com Purê de Batata- Congelamento: Separe carne e purê em recipientes distintos- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Aqueça separadamente e misture antes de servir para manter as texturas. Freepik
Frango com Quiabo- Congelamento: Armazene em porções com molho para manter a suculência- Congelar por até: 2 meses- Descongelamento: Reaqueça no fogão para preservar a textura do quiabo.-reprodução youtube
Frango com Quiabo- Congelamento: Armazene em porções com molho para manter a suculência- Congelar por até: 2 meses- Descongelamento: Reaqueça no fogão para preservar a textura do quiabo. reprodução youtube
Torta de Frango- Congelamento: Congele a torta já assada para facilitar o processo- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Asse no forno até ficar dourada e completamente aquecida.-YouTube/Receitas de Pai
Torta de Frango- Congelamento: Congele a torta já assada para facilitar o processo- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Asse no forno até ficar dourada e completamente aquecida. YouTube/Receitas de Pai
E agora vamos a um alerta. Existem alimentos que não devem ser congelados. Entre eles, salada de folhas cruas, maionese, gelatinas ou alimentos à base de gelatina, claras em neve ou cozidas.-Rachael Gorjestani/Unsplash
E agora vamos a um alerta. Existem alimentos que não devem ser congelados. Entre eles, salada de folhas cruas, maionese, gelatinas ou alimentos à base de gelatina, claras em neve ou cozidas. Rachael Gorjestani/Unsplash
E ainda mais alguns exemplos de não congeláveis : ovos cozidos, batatas cozidas, pudins cremosos, creme de leite, cremes em geral e curau.-Reprodução/Facebook
E ainda mais alguns exemplos de não congeláveis : ovos cozidos, batatas cozidas, pudins cremosos, creme de leite, cremes em geral e curau. Reprodução/Facebook
Aproveite as dicas para ganhar agilidade no preparo dos alimentos, mantendo a nutrição e ampliando o tempo livre para as tarefas e o lazer. -Zigmars Berzins pixabay
Aproveite as dicas para ganhar agilidade no preparo dos alimentos, mantendo a nutrição e ampliando o tempo livre para as tarefas e o lazer. Zigmars Berzins pixabay
 

