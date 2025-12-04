Vídeo: família cozinha filé esquecido no freezer desde 2017

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Um vídeo viralizou nas redes sociais ao mostrar uma família reunida para cumprir uma promessa inusitada: preparar e provar um filé mignon que estava congelado desde 14 de novembro de 2017. A publicação foi feita pelo nutricionista Juscélio Araujo.
“Finalmente, a gente descongelou esse filé que estava esquecido na casa do meu pai desde 2017… promessa é dívida”, disse, mostrando um post com mais de 14 mil curtidas, muito acima das 2 mil necessárias para que ele seguisse com o desafio.
Nas imagens, a família descongela a peça “como manda o figurino”, segundo o narrador. Ao abrir a embalagem, eles analisam a carne com surpresa. “A textura tá normal”, comenta uma das participantes. “Bem vermelhinho”, acrescenta o pai, enquanto o filho cheira o filé e reage com uma mistura de dúvida e aprovação: “Acho que vai tá bom…”.
Depois de cortar a carne em medalhões altos, o filho sela o filé apenas com sal e pimenta, destacando que “filé nem precisa de tanta coisa”. O clima então muda para um suspense cômico: “Tanananã…”, brinca o narrador, enquanto a família debate quem deve provar primeiro. Entre risos, o pai dispara: “Eu vou viver mais!”, arrancando gargalhadas dos demais.
Todos provam a carne e elogiam: “Tá bom!”, “Uma delícia!” e até “Perfeito!”. Em tom de brincadeira, a família brinda dizendo: “E essa foi a última refeição da família!”. A cena rende humor, mas também atenção do público.
A verdade, no entanto, aparece logo depois. Para evitar qualquer risco — especialmente para as crianças — o narrador revela que o prato servido na mesa era feito com carne fresca. “Pra não dizerem que somos pais irresponsáveis, a gente comprou outro filé novinho”, explica, enquanto mostra o jantar completo com risoto de parmesão.
Mas o vídeo vai além da piada. Na reta final, ele ganha um tom emocionado com fotos antigas da mãe do narrador, já falecida. “Parece que a gente tinha se teleportado para oito anos atrás, quando a minha mãe ainda estava aqui”, diz.
Segundo ele, a brincadeira acabou virando um pretexto para reunir a família, relembrar histórias e fazer planos para o futuro. O vídeo termina com todos à mesa desejando um fim de ano cheio de coisas boas aos espectadores.
Mas afinal… é seguro comer carne congelada por tantos anos?
A família não comeu a carne antiga, seguindo a orientação de especialistas em segurança alimentar. A orientação é que carnes bovinas podem ser mantidas congeladas por 4 a 12 meses, dependendo do corte e das condições de armazenamento.
No caso da carne moída, a validade é de 3 a 4 meses. Após esse período, a proteína não necessariamente causa intoxicação, mas perde qualidade nutricional, sabor, textura e pode apresentar riscos, especialmente se o congelamento tiver sido irregular.
Já a carne suína em cortes inteiros dura até 6 meses congelada; e a moída até 3 meses. O bacon deve ser ingerido até, no máximo, 1 mês congelado; enquanto a linguiça fresca, até dois meses.
Se o frango for inteiro, a regra é diferente: a ave inteira tem validade de 12 meses; pedaços, como peito, coxa e sobrecoxa, até 9 meses; para os miúdos, o prazo é de 4 meses.
Os peixes variam com o tipo:
Magros (tilápia, bacalhau fresco, linguado): até 6 meses;
Gordos (salmão, atum, truta): até 3 meses;
Frutos do mar (camarão, polvo, lula): até 3-4 meses.
A carne congelada está boa para consumo se não apresentar indícios como odor azedo, amônia ou ranço; coloração marrom acinzentada com manchas esverdeadas; textura pegajosa ou viscosa; cristais de gelo excessivos dentro da embalagem (indício de descongelamento e recongelamento).
Qual a melhor forma de congelar a carne?
Congele a carne ainda fresca e em porções menores para facilitar o uso;
Utilize embalagem a vácuo ou sacos próprios para congelamento, retirando o máximo de ar;
Mantenha o freezer a -18°C ou menos;
Evite abrir o freezer muitas vezes, para não comprometer a temperatura;
Organize por data e use o sistema PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai).
Como descongelar de forma segura
O método mais seguro é sempre na geladeira, por horas ou durante a noite;
Em casos mais rápidos, use o micro-ondas no modo específico de descongelamento, mas cozinhe imediatamente;
Nunca descongele carnes em temperatura ambiente ou na água quente.
Pode recongelar?
Carne crua não deve ser recongelada depois de totalmente descongelada;
Carne já cozida pode ser recongelada, desde que resfriada corretamente.
Preparar alimentos com antecedência facilita a rotina, deixando tempo livre até para o lazer. Mas o congelamento requer atenção a procedimentos essenciais. Começando pela higiene, é crucial lavar as mãos e utilizar utensílios limpos para evitar contaminação. - Reprodução / Youtube Canal BBC News Brasil
Ao preparar frutas, legumes e outros alimentos, a secagem adequada é indispensável para prevenir a formação de cristais de gelo durante o congelamento. Bearfotos por Freepik
Além disso, é fundamental escolher recipientes apropriados, garantindo que estejam limpos e secos, e deixando espaço para a expansão dos alimentos. Freepik
O congelamento rápido contribui para preservar texturas e sabores, sendo crucial evitar sobrecarregar o congelador para permitir uma circulação de ar eficiente. Freepik
A rotulagem com nome e data e o cuidado para não descongelar e recongelar são práticas essenciais para manter a qualidade dos alimentos congelados. freepik
Ao adotar esses cuidados práticos, é possível desfrutar da folia com comida fresca e preservar a integridade dos alimentos congelados. Vamos sugerir algumas opções saborosas e caseiras que você pode congelar para agilizar o preparo quando voltar da folia. Freepik
Aí é só colocar no micro-ondas ou no forno para fazer o descongelamento e consumir a comida de forma rápida, prática e nutritiva. Flickr danieleralte
Lasanha- Congelamento: Monte em assadeiras individuais e congele antes de cortar em porções- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Asse no forno para manter a textura e o sabor. Youtube/ Receitas de Pai
Estrogonofe de Frango ou Carne- Congelamento: Armazene o estrogonofe em recipientes fechados hermeticamente- Congelar por até: 2 meses- Descongelamento: Aqueça no fogão, mexendo para evitar separação do molho. YouTube/BRUNA CARVALHO TV
Sopa de Legumes- Congelamento: Resfrie e congele em porções individuais- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Aqueça no fogão ou micro-ondas, mexendo ocasionalmente. Hanna Balan/Unsplash
Feijoada- Congelamento: Separe carnes e feijão em recipientes distintos - Congelar por até: 2 meses - Descongelamento: Aqueça lentamente no fogão, adicionando água conforme necessário. Reprodução/@oficialportela
Frango à Parmegiana- Congelamento: Disponha em camadas separadas para preservar a crocância- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Asse no forno para garantir a textura crocante. Youtube/
Menino Prendado
Arroz de Carreteiro- Congelamento: Espalhe em camadas finas em recipientes planos para resfriar rapidamente- Congelar por até: 2 meses- Descongelamento: Aqueça no micro-ondas ou fogão, adicionando um pouco de água para manter a umidade do arroz. stockking por freepik
Peito de Frango Grelhado- Congelamento: Embale cada peito individualmente com filme plástico - Congelar por até: 6 meses- Descongelamento: Deixe na geladeira durante a noite e finalize grelhando para manter a suculência.
Escondidinho de Carne Seca- Congelamento: Monte em porções individuais e congele em recipientes apropriados- Congelar por até: 2 meses- Descongelamento: Asse no forno até que esteja completamente aquecido, mantendo a cobertura crocante. Youtube/
Menino Prendado
Quibe Assado- Congelamento: Molde em porções individuais antes de congelar- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Asse no forno até ficar completamente aquecido, mantendo a textura do quibe. Youtube/Isamara Amâncio
Frango com Legumes Orientais- Congelamento:Armazene em porções com molho para manter a umidade- Congelar por até: 2 meses- Descongelamento: Reaqueça no wok ou frigideira para preservar a crocância dos legumes.
Moqueca de Peixe- Congelamento: Divida em porções e congele em sacos resistentes ao congelamento- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento:Aqueça lentamente no fogão para manter os sabores autênticos. YouTube/Torrada Torrada
Picadinho de Carne com Purê de Batata- Congelamento: Separe carne e purê em recipientes distintos- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Aqueça separadamente e misture antes de servir para manter as texturas. Freepik
Frango com Quiabo- Congelamento: Armazene em porções com molho para manter a suculência- Congelar por até: 2 meses- Descongelamento: Reaqueça no fogão para preservar a textura do quiabo. reprodução youtube
Torta de Frango- Congelamento: Congele a torta já assada para facilitar o processo- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Asse no forno até ficar dourada e completamente aquecida. YouTube/Receitas de Pai
E agora vamos a um alerta. Existem alimentos que não devem ser congelados. Entre eles, salada de folhas cruas, maionese, gelatinas ou alimentos à base de gelatina, claras em neve ou cozidas. Rachael Gorjestani/Unsplash
E ainda mais alguns exemplos de não congeláveis : ovos cozidos, batatas cozidas, pudins cremosos, creme de leite, cremes em geral e curau. Reprodução/Facebook
Aproveite as dicas para ganhar agilidade no preparo dos alimentos, mantendo a nutrição e ampliando o tempo livre para as tarefas e o lazer. Zigmars Berzins pixabay