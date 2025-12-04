Vídeo: família cozinha filé esquecido no freezer desde 2017

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um vídeo viralizou nas redes sociais ao mostrar uma família reunida para cumprir uma promessa inusitada: preparar e provar um filé mignon que estava congelado desde 14 de novembro de 2017. A publicação foi feita pelo nutricionista Juscélio Araujo.

“Finalmente, a gente descongelou esse filé que estava esquecido na casa do meu pai desde 2017… promessa é dívida”, disse, mostrando um post com mais de 14 mil curtidas, muito acima das 2 mil necessárias para que ele seguisse com o desafio.

Nas imagens, a família descongela a peça “como manda o figurino”, segundo o narrador. Ao abrir a embalagem, eles analisam a carne com surpresa. “A textura tá normal”, comenta uma das participantes. “Bem vermelhinho”, acrescenta o pai, enquanto o filho cheira o filé e reage com uma mistura de dúvida e aprovação: “Acho que vai tá bom…”.

Depois de cortar a carne em medalhões altos, o filho sela o filé apenas com sal e pimenta, destacando que “filé nem precisa de tanta coisa”. O clima então muda para um suspense cômico: “Tanananã…”, brinca o narrador, enquanto a família debate quem deve provar primeiro. Entre risos, o pai dispara: “Eu vou viver mais!”, arrancando gargalhadas dos demais.

Todos provam a carne e elogiam: “Tá bom!”, “Uma delícia!” e até “Perfeito!”. Em tom de brincadeira, a família brinda dizendo: “E essa foi a última refeição da família!”. A cena rende humor, mas também atenção do público.

A verdade, no entanto, aparece logo depois. Para evitar qualquer risco — especialmente para as crianças — o narrador revela que o prato servido na mesa era feito com carne fresca. “Pra não dizerem que somos pais irresponsáveis, a gente comprou outro filé novinho”, explica, enquanto mostra o jantar completo com risoto de parmesão.

Mas o vídeo vai além da piada. Na reta final, ele ganha um tom emocionado com fotos antigas da mãe do narrador, já falecida. “Parece que a gente tinha se teleportado para oito anos atrás, quando a minha mãe ainda estava aqui”, diz.

Segundo ele, a brincadeira acabou virando um pretexto para reunir a família, relembrar histórias e fazer planos para o futuro. O vídeo termina com todos à mesa desejando um fim de ano cheio de coisas boas aos espectadores.

Mas afinal… é seguro comer carne congelada por tantos anos?

A família não comeu a carne antiga, seguindo a orientação de especialistas em segurança alimentar. A orientação é que carnes bovinas podem ser mantidas congeladas por 4 a 12 meses, dependendo do corte e das condições de armazenamento.

No caso da carne moída, a validade é de 3 a 4 meses. Após esse período, a proteína não necessariamente causa intoxicação, mas perde qualidade nutricional, sabor, textura e pode apresentar riscos, especialmente se o congelamento tiver sido irregular.

Já a carne suína em cortes inteiros dura até 6 meses congelada; e a moída até 3 meses. O bacon deve ser ingerido até, no máximo, 1 mês congelado; enquanto a linguiça fresca, até dois meses.

Se o frango for inteiro, a regra é diferente: a ave inteira tem validade de 12 meses; pedaços, como peito, coxa e sobrecoxa, até 9 meses; para os miúdos, o prazo é de 4 meses.

Os peixes variam com o tipo:

Magros (tilápia, bacalhau fresco, linguado): até 6 meses;

Gordos (salmão, atum, truta): até 3 meses;

Frutos do mar (camarão, polvo, lula): até 3-4 meses.

A carne congelada está boa para consumo se não apresentar indícios como odor azedo, amônia ou ranço; coloração marrom acinzentada com manchas esverdeadas; textura pegajosa ou viscosa; cristais de gelo excessivos dentro da embalagem (indício de descongelamento e recongelamento).





Qual a melhor forma de congelar a carne?

Congele a carne ainda fresca e em porções menores para facilitar o uso;

Utilize embalagem a vácuo ou sacos próprios para congelamento, retirando o máximo de ar;

Mantenha o freezer a -18°C ou menos;

Evite abrir o freezer muitas vezes, para não comprometer a temperatura;

Organize por data e use o sistema PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai).

Como descongelar de forma segura

O método mais seguro é sempre na geladeira, por horas ou durante a noite;

Em casos mais rápidos, use o micro-ondas no modo específico de descongelamento, mas cozinhe imediatamente;

Nunca descongele carnes em temperatura ambiente ou na água quente.

Pode recongelar?

Carne crua não deve ser recongelada depois de totalmente descongelada;

Carne já cozida pode ser recongelada, desde que resfriada corretamente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia