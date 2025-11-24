Vídeo: vaca 'voadora' cai de telhado de bar e causa prejuízo no interior

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma vaca que estava solta no centro da cidade de Capistrano (CE) caiu sobre o telhado do bar Rancho do Vaqueiro, invadindo a cozinha do estabelecimento e causando susto em clientes e funcionários. O incidente foi registrado no sábado (22/11) e deixou uma mulher ferida.

Segundo o Ranho do Vaqueiro, a mulher ficou com ferimentos leves. O bar sofreu com “prejuízo material significativo”. O estabelecimento precisou encerrar as atividades da noite, perdendo toda a produção do dia.

"No momento do ocorrido, uma funcionária acabou se ferindo levemente, e agradecemos a Deus pelo livramento, pois a situação poderia ter sido muito mais grave", informa o texto publicado no story do bar.

O proprietário do animal foi localizado e assumiu a responsabilidade de arcar com os prejuízos decorrentes. A vaca não se machucou.

Como a vaca foi parar lá?

Segundo relatos de pessoas que estavam no local, o animal apareceu correndo pela praça central. A estrutura do estabelecimento, com escadarias e pavimentos elevados ao lado do comércio, teria permitido que a vaca alcançasse a cobertura do bar antes de cair diretamente na área da cozinha.

Imagens gravadas por clientes e moradores mostram o estrago. Ao cair, a vaca atingiu e derrubou uma geladeira, espalhando bebidas pelo chão. A estrutura do telhado, um armário e outros objetos também foram danificados com o impacto do peso do animal.

Depois que o animal deixou o estabelecimento, a captura exigiu a ajuda de populares. Pelo menos três homens utilizaram cordas para laçar a vaca, que ainda demonstrou resistência na praça antes de ser completamente controlada. O momento foi registrado em vídeo por quem acompanhava a situação.

