Uma vaca invadiu a folia durante a passagem de um trio elétrico no carnaval de rua da cidade de Pendências, a 200 km de Natal, no Rio Grande do Norte.



Três pessoas ficaram feridas. Um vídeo gravado por um folião mostra o momento em que uma vaca corre na direção da multidão.



O incidente aconteceu durante um "arrastão" pelas ruas da cidade. É como é conhecido o evento no qual a banda Gratith se apresentava sobre um trio elétrico.

"As pessoas foram encaminhadas para o hospital e prontamente atendidas", disse a prefeitura à reportagem. Três munícipes tiveram ferimentos leves, segundo nota oficial.





A invasão surpreendeu a organização do evento. A avenida onde acontecia o arrastão é protegida por um guarda-corpo, uma espécie de cordão de isolamento montado por funcionários da prefeitura, que disse ter enviado uma equipe para evitar nova invasão.





A polícia retirou a vaca da avenida. "[Ainda] não conseguimos identificar o proprietário do animal", disse a prefeitura.





"Tomaremos todas as medidas cabíveis para garantir mais segurança durante os festejos carnavalescos", afirma a Prefeitura.